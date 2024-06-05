Події

12:20 05.06.2024

Український Червоний Хрест зустрів у Хмельницькому черговий евакпоїзд із Херсона

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Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста на Хмельниччині зустріли черговий евакуаційний поїзд із Херсона.

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"Команди загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста регулярно зустрічають евакуаційні поїзди. Людям допомагають вийти з вагонів, перенести речі, надають психологічну підтримку, за потреби - першу допомогу. Також їх забезпечують гуманітарною допомогою, інколи транспортують до прихистків або надають необхідну інформаційну підтримку", - повідомив Український Червоний Хрест у соціальній мережі "Фейсбук" у середу.

 

Теги: #український_червоний_хрест #евакуація #хмельницький #херсон #тчху

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