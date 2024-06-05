Український Червоний Хрест зустрів у Хмельницькому черговий евакпоїзд із Херсона
Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста на Хмельниччині зустріли черговий евакуаційний поїзд із Херсона.
"Команди загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста регулярно зустрічають евакуаційні поїзди. Людям допомагають вийти з вагонів, перенести речі, надають психологічну підтримку, за потреби - першу допомогу. Також їх забезпечують гуманітарною допомогою, інколи транспортують до прихистків або надають необхідну інформаційну підтримку", - повідомив Український Червоний Хрест у соціальній мережі "Фейсбук" у середу.