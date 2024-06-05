Навіть якщо громадяни України мають паспорт іншої країни, їх насамперед розглядають виключно як громадян України - Держприкордонслужба

Навіть якщо громадяни України мають паспорт іншої країни, їх передусім розглядають виключно як громадян України, і на них поширюються права й обов'язки громадян України, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Формулювання, що шириться на різних ресурсах, про те, що українців з подвійним громадянством тепер не випускатимуть з країни, м'яко кажучи, не коректне. Вкотре можу зазначити, що в Україні заборонено подвійне громадянство. Навіть якщо громадяни України мають паспорт іншої країни, їх насамперед розглядають виключно як громадян України, і на них поширюються права й обов'язки громадян України", - сказав Демченко.

Він зазначив, що такі норми діяли й раніше.

"І, до прикладу, на кордоні прикордонники неодноразово виявляли громадян нашої країни, які на паспортному контролі видавали себе за іноземців. Таких громадян завжди притягують до визначеної законодавством відповідальності", - пояснили у відомстві.

Водночас, як наголосив Демченко, не варто плутати з громадянами України, які постійно проживають за межами України та які мали у своїх документах відповідні відмітки про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання та відмітки (штамп) про взяття на постійний консульський облік у закордонній дипломатичній установі України.

"Раніше такі громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років на час воєнного стану також мали можливість виїжджати за межі України. Однак зі зміною норм законодавства тепер така можливість для них обмежена", - пояснили в Держприкордонслужбі.

Раніше посольство США в Україні повідомило, що в Україні з 1 червня заборонили військовозобов'язаним чоловікам із подвійним громадянством віком від 18 до 60 років виїжджати за кордон.

"З 1 червня Україна скасувала виняток "проживання за кордоном", який раніше дозволяв деяким українським чоловікам у віці від 18 до 60 років залишати країну. Після цієї зміни американсько-українські подвійні громадяни, зокрема ті, хто проживає у Сполучених Штатах, більше не зможуть покинути країну", - інформувало посольство.

У диппредставництві нагадали, що українське законодавство не визнає подвійного громадянства.

"Отже, американсько-українських подвійних громадян розглядають виключно як громадян України, коли вони перебувають в Україні, і на них поширюються права й обов'язки громадян України. Відповідно до воєнного стану в Україні чоловікам віком від 18 до 60 років не дозволено залишати країну", - наголошується в повідомленні.

Раніше подвійні громадяни США та України з цієї групи могли в'їжджати в Україну і потім залишати її, якщо вони зняли з реєстрації своє місце проживання в Україні та зареєстрували своє місце проживання в США.