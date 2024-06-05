Події

08:42 05.06.2024

У Херсонській області за добу через російські обстріли одна людина загинула, ще вісьмох поранено

1 хв читати
У Херсонській області за добу через російські обстріли одна людина загинула, ще вісьмох поранено

У Херсонській області за минулу добу через російські обстріли одна людина загинула, ще 8 були поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму телеграм-каналі.

"Минулої доби під ворожим вогнем і авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Інженерне, Білозерка, Олександрівка, Велетенське, Токарівка, Дніпровське, Гончарне, Широка Балка, Новотягинка, Берислав, Шляхове, Крупиця, Тягинка, Золота Балка, Михайлівка, Львове, Архангельське, Червоний Маяк, Качкарівка та місто Херсон", - написав він.

За словами Прокудіна, "через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 - отримали поранення".

Повідомляється, що російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 3 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. Зафіксовано також влучання в навчальний заклад, гуртожиток, офісну будівлю, заклад громадського харчування, магазини та газопровід. Пошкоджено автобуси та приватні автомобілі.

Також, за даними глави ОВА, під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони на території області знищили 4 ударні БПЛА типу "Shahed-131/136".

 

 

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:03 05.06.2024
Окупанти 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини за добу, у Костянтинівці поранено мирного жителя

Окупанти 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини за добу, у Костянтинівці поранено мирного жителя

08:08 05.06.2024
У Полтавській області російські БПЛА атакували промисловий об'єкт, є постраждалий

У Полтавській області російські БПЛА атакували промисловий об'єкт, є постраждалий

07:27 05.06.2024
Окупанти за добу 440 разів ударили по Запорізькій області, застосовували авіацію

Окупанти за добу 440 разів ударили по Запорізькій області, застосовували авіацію

04:08 05.06.2024
Одна людина загинула і дві поранені внаслідок масованих обстрілів прикордонних громад Сумської області

Одна людина загинула і дві поранені внаслідок масованих обстрілів прикордонних громад Сумської області

19:03 04.06.2024
Російські війська завдали удару по Конотопу, постраждала виробнича інфраструктура - мер

Російські війська завдали удару по Конотопу, постраждала виробнича інфраструктура - мер

10:40 04.06.2024
Унаслідок російських обстрілів на Херсонщині поранені чотири людини - голова ОВА

Унаслідок російських обстрілів на Херсонщині поранені чотири людини - голова ОВА

09:27 04.06.2024
Унаслідок обстрілів у Часоявірській громаді пошкоджений інфраструктурний об'єкт і будинки - Донецька ОВА

Унаслідок обстрілів у Часоявірській громаді пошкоджений інфраструктурний об'єкт і будинки - Донецька ОВА

08:52 04.06.2024
Унаслідок ранкового обстрілу Куп'янська постраждав мирний житель

Унаслідок ранкового обстрілу Куп'янська постраждав мирний житель

08:51 04.06.2024
Росіяни вночі та вранці шість разів обстріляли прикордоння Сумської області

Росіяни вночі та вранці шість разів обстріляли прикордоння Сумської області

07:27 04.06.2024
Ворог ударив двома ракетами по Дніпру вранці, шість поранених

Ворог ударив двома ракетами по Дніпру вранці, шість поранених

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Байден найближчими днями двічі зустрінеться з Зеленським

Захисту та відновленню енергетики має бути приділена тотальна увага всіх відповідальних посадовців

Учасники Ставки визначили пріоритетні напрямки для розміщення очікуваних систем ППО - Зеленський

Зеленський: Жорстокість Росії щодо українських дітей, які стали жертвами її агресії, - найганебніший з її вчинків

Мир виглядатиме як неможливість для РФ будь-коли окупувати Україну, і це не означає членство країни в НАТО - Байден

ОСТАННЄ

Через негоду в Хмельницькій області знеструмлено понад 21 тис. споживачів

Мінветеранів і Мінцифри запускають е-Посвідчення ветерана в "Дії"

Міносвіти оприлюднило оновлений порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2024 році

Верещук: Посилений набір жінок для роботи в ТЦК та СП може вивільнити чоловіків для служби в бойових частинах

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів за добу постраждали три людини

Єрмак про Саміт миру: Ми будемо раді бачити Камалу Гарріс, а також інших лідерів і представників держав Заходу і Глобального Півдня

Байден найближчими днями двічі зустрінеться з Зеленським

Сили ППО вночі збили 22 із 27 ударних БПЛА в південних і центральних областях

Сили оборони за добу ліквідували 1280 окупантів і 40 артсистем противника

Із 2014 року Росія вбила в Україні понад 800 дітей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА