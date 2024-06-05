У Херсонській області за добу через російські обстріли одна людина загинула, ще вісьмох поранено

У Херсонській області за минулу добу через російські обстріли одна людина загинула, ще 8 були поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму телеграм-каналі.

"Минулої доби під ворожим вогнем і авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Інженерне, Білозерка, Олександрівка, Велетенське, Токарівка, Дніпровське, Гончарне, Широка Балка, Новотягинка, Берислав, Шляхове, Крупиця, Тягинка, Золота Балка, Михайлівка, Львове, Архангельське, Червоний Маяк, Качкарівка та місто Херсон", - написав він.

За словами Прокудіна, "через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 - отримали поранення".

Повідомляється, що російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 3 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. Зафіксовано також влучання в навчальний заклад, гуртожиток, офісну будівлю, заклад громадського харчування, магазини та газопровід. Пошкоджено автобуси та приватні автомобілі.

Також, за даними глави ОВА, під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони на території області знищили 4 ударні БПЛА типу "Shahed-131/136".