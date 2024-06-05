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07:09 05.06.2024

РФ вивела один бойовий корабель у Чорне море, у Середземному чергує носій "Калібрів"

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РФ вивела один бойовий корабель у Чорне море, у Середземному чергує носій "Калібрів"

Флот РФ вивів один бойовий корабель у Чорне море, у Середземному чергує носій "Калібрів", повідомили Військово-морські сили ЗС України в середу вранці.

"Станом на 06:30 05.06.2024 у Чорному морі 1 ворожий корабель; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; у Середземному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет", - ідеться в повідомленні.

За даними ВМС, за добу "в інтересах рф, прохід Керченською протокою здійснили: у Чорне море - 12 суден, із них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; в Азовське море - 6 суден, із них 1 рухалося з протоки Босфор".

 

 

 

Теги: #кораблі_рф

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