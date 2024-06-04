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21:53 04.06.2024

Український Червоний Хрест надавав допомогу постраждалим від російської ракетної атаки в Дніпрі

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Український Червоний Хрест надавав допомогу постраждалим від російської ракетної атаки в Дніпрі

 Дев'ять волонтерів і три автомобілі Українського Червоного Хреста працювали на ліквідації наслідків російської ракетної атаки в Дніпрі у вівторок.

"Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Дніпропетровській області прибули першими на місце надзвичайної ситуації. Вони надали першу допомогу 5 постраждалим з пораненнями різних ступенів важкості, серед них - місячне немовля, підліток та люди похилого віку", - написав Червоний Хрест України у вівторок у фейсбуці.

Волонтери та представники "швидкої допомоги" доправили постраждалих до медичних закладів міста.

Український Червоний Хрест також розгорнув пункт допомоги, де жителям прилеглих будинків надано першу психологічну допомогу, є можливість зарядити ґаджети, отримати воду, їжу та теплі напої.

Як повідомлялося, внаслідок ранкової російської ракетної атаки в Дніпрі постраждало 8 осіб, серед них 2 дітей. Зруйновано цивільну інфраструктуру Дніпра, зокрема, вибито вікна в приватних будинках, багатоповерхівках і лікарні. Також пошкоджено півтора десятка автомобілів.

Теги: #допомога #український_червоний_хрест #дніпро #тчху

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