У Києві та області з 5 до 13 червня будуть проведені командно-штабні навчання

У Києві та області з 5 до 13 червня будуть проведені командно-штабні навчання за участю особового складу та військової техніки, повідомляє пресслужба Командування Сухопутних військ.

"У період з 05 по 13 червня в межах міста Києва та області будуть проведені командно-штабні навчання з військовими частинами (підрозділами) угруповання сил і засобів оборони міста Києва", - ідеться в повідомленні пресслужби в телеграм-каналі у вівторок.

Повідомляється, що під час навчань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, військової техніки та озброєння всіх наземних, річкових, протиповітряних і протидиверсійних підрозділів.

"Метою навчань є відпрацювання бойових і спеціальних завдань оборонної операції в умовах активного застосування противником загального спектра наступального озброєння та дій ворожих диверсійно-розвідувальних груп", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у зв'язку з проведенням навчань здійснюватимуться переміщення особового складу та рух важкої техніки. "Просимо зберігати спокій і нагадуємо про заходи інформаційної гігієни та заборону на фото, відеозйомку пересування наших військ", - наголошують у Командуванні Сухопутних військ.