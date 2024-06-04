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13:08 04.06.2024

На харківському напрямку втрати ворога минулої доби становили 174 особи, у Вовчанську та його околицях тривають жорстокі бої

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На харківському напрямку втрати ворога минулої доби становили 174 особи, у Вовчанську та його околицях тривають жорстокі бої

На харківському напрямку втрати ворога вбитими і пораненими минулої доби становили 174 особи, зі свого боку, у Вовчанську та його околицях тривають жорстокі бої, а в районі Липців тактики противник не змінює, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

"Втрати ворога (безповоротні та санітарні) становили 174 особи. Що стосується техніки, на напрямку ворог втратив знищеними і пошкодженими 1 ББМ, 7 артилерійських систем, 20 автомобілів і 4 одиниці спеціальної техніки, 11 БПЛА", - розповів Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що українські війська продовжують вживати заходів щодо посилення стійкості оборони, а також нагадав, що ворожа армія перейшла до тактики ураження українських позицій вогнем артилерії та ударами КАБів.

"Сили оборони України контролюють більшу частину міста Вовчанська. У місті та його околицях тривають жорстокі бої з окупантами. Росіяни не змінюють тактики в районі с. Липці та намагаються просуватися малими групами, щоб закріплюватися на новій території, але успіхів не мають", - зазначив Волошин.

Речник також повідомив, що противник продовжує нарощувати угруповання своїх військ шляхом перекидання додаткових полків і бригад з інших напрямків і з полігонів.

"Намагаючись підтримати свої активні штурмові дії, ворог намагається здійснювати маневрування резервами, зокрема переміщення підрозділів у районі лінії державного кордону, що належать до повітряно-десантних військ РФ, 11 та 44 армійського корпусу. Однак цих сил наразі недостатньо для повномасштабного наступу та прориву нашої оборони", - додали в ОСУВ "Хортиця".

За словами Волошина, підрозділи українських військ зміцнюють оборону і тримають російських загарбників під вогневим контролем.

Теги: #хортиця #війна #осув_хортиця

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