На харківському напрямку втрати ворога минулої доби становили 174 особи, у Вовчанську та його околицях тривають жорстокі бої

На харківському напрямку втрати ворога вбитими і пораненими минулої доби становили 174 особи, зі свого боку, у Вовчанську та його околицях тривають жорстокі бої, а в районі Липців тактики противник не змінює, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

"Втрати ворога (безповоротні та санітарні) становили 174 особи. Що стосується техніки, на напрямку ворог втратив знищеними і пошкодженими 1 ББМ, 7 артилерійських систем, 20 автомобілів і 4 одиниці спеціальної техніки, 11 БПЛА", - розповів Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що українські війська продовжують вживати заходів щодо посилення стійкості оборони, а також нагадав, що ворожа армія перейшла до тактики ураження українських позицій вогнем артилерії та ударами КАБів.

"Сили оборони України контролюють більшу частину міста Вовчанська. У місті та його околицях тривають жорстокі бої з окупантами. Росіяни не змінюють тактики в районі с. Липці та намагаються просуватися малими групами, щоб закріплюватися на новій території, але успіхів не мають", - зазначив Волошин.

Речник також повідомив, що противник продовжує нарощувати угруповання своїх військ шляхом перекидання додаткових полків і бригад з інших напрямків і з полігонів.

"Намагаючись підтримати свої активні штурмові дії, ворог намагається здійснювати маневрування резервами, зокрема переміщення підрозділів у районі лінії державного кордону, що належать до повітряно-десантних військ РФ, 11 та 44 армійського корпусу. Однак цих сил наразі недостатньо для повномасштабного наступу та прориву нашої оборони", - додали в ОСУВ "Хортиця".

За словами Волошина, підрозділи українських військ зміцнюють оборону і тримають російських загарбників під вогневим контролем.