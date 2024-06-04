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12:17 04.06.2024

Польські протестувальники блокують рух вантажівок у ПП "Рава-Руська - Гребенне" - Держприкордонслужба

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Польські протестувальники блокують рух вантажівок у ПП "Рава-Руська - Гребенне" - Держприкордонслужба

Польські фермери в пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне" не пропускають вантажівки на виїзд з України, на в'їзд в Україну вантажні транспортні засоби пропускаються за раніше оголошеним графіком, повідомляє Державна прикордонна служба.

"Протестувальники не пропускають вантажівки на виїзд з України. На в'їзд в Україну пропускають вантажівки за раніше оголошеним графіком: 12 транспортних засобів протягом 12 годин, а також по чотири вантажівки, які перевозять гуманітарну допомогу, за годину", - ідеться в повідомленні.

Пропуск інших категорій транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

У Держприкордонслужбі зазначають, що протестувальники виступають із вимогою щодо зменшення ввезення зернових культур на територію Польщі з України.

 

Теги: #польща #держприкордонслужба #кордон

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