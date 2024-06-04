У допитах Баканова не було процесуального сенсу, конспірологія про його недоторканність недоречна - перший заступник директора ДБР

Ексглава УСБУ в Харківській області Роман Дудін, підозрюваний у державній зраді, не отримував жодних розпоряджень і санкцій від на той час керівника СБУ Івана Баканова, наголошує перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Удовиченко.

"Дудін не передавав нікому якихось таємниць - він просто навмисно паралізував роботу СБУ в Харківській області, чим сприяв РФ. Це підтверджено матеріалами слідства", - розповів Удовиченко в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, екскерівник УСБУ намагався захопити владу, відправивши своїх підлеглих до кабінету голови Харківської обладміністрації, де відбувалася селекторна нарада.

"Дудін мав на меті паралізувати діяльність влади області, на короткий період часу йому навіть вдалося вимкнути центр управління регіоном", - зазначив перший заступник директора Бюро.

Уточнюючи роль Баканова в цій справі, Удовиченко сказав: "Як слідчий маю говорити мовою фактів: жодного доказу того, що дії пана Дудіна були санкціоновані, що він діяв із кимось у змові, слідство не отримало".

Перший заступник директора ДБР додав, що під час судових засідань Дудін говорить про нібито вплив Баканова, що він доповідав главі СБУ і все було санкціоновано.

"Слова Дудіна не відповідають дійсності - це перевірено матеріалами досудового розслідування", - сказав Удовиченко.

Відповідаючи на запитання про те, чи фігурував Баканов у матеріалах справи і чи викликали його на допит, перший заступник директора ДБР пояснив: "Ми не бачили в допитах жодного процесуального сенсу... Численними матеріалами було спростовано факт того, що Дудіну хтось із керівництва СБУ давав вказівки. Також ми підтвердили, що Дудін приймав рішення особисто".

На думку Удовиченка, Дудін намагається політизувати процес, "штучно консолідувати відповідальність і втягнути у свій злочин посадову особу найвищого рівня".

"Конспірологічні теорії про те, що Баканов недоторканний, що хтось комусь чогось не дозволив зробити - просто не відповідають дійсності. Якби слідчі сказали, що є необхідність у допиті, вони його допитали б", - запевнив перший заступник директора ДБР.

Він додав, що з тих самих міркувань Баканова не було допитано і у справі ексначальника УСБУ в АР Крим Олега Кулініча.

Удовиченко підсумував: "Якби Дудін робив усе за вказівкою Баканова і керівництва СБУ, то не був би зараз на лаві підсудних".