Довідка про здобувача освіти тепер доступна для формування в ЄДЕБО - Міносвіти

Заклади освіти тепер мають можливість формувати довідки про здобувача освіти за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Згідно з повідомленням пресслужби відомства, для отримання довідки студентам денної або дуальної форми навчання необхідно звернутися до свого закладу освіти, а перевірити достовірність довідки можна на сайті ЄДЕБО.

"У формі довідки зазначено, чи поточне здобуття освіти не порушує послідовності, визначеної ч. 2 ст. 10 закону України "Про освіту", - додали в Міносвіти.