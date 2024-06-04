Події

07:13 04.06.2024

Ще шістьох дітей повернули з російської окупації

1 хв читати

Ще шістьох українських дітей вдалося повернути з тимчасово окупованих територій, повідомив виконавчий директор БО "Save Ukraine" Микола Кулеба.

"Цими вихідними наша команда допомогла виїхати з тимчасово окупованих територій трьом українським родинам. Батько багатодітної родини на очах у своїх 3 дітей загинув від російського снаряда, що влучив у двір родини. Діти й досі не вірять, що тата вже немає", - сказано в його телеграм-каналі.

Також він зазначив, що діти з іншої родини кілька разів ставали свідками того, як російські військові били і катували їхнього батька.

"Молодший син родини після побаченого навіть перестав розмовляти. Але побиттям усе не закінчилося: росіяни регулярно погрожували безпосередньо дітям. Вони їм казали, що батька вбʼють, маму змусять обслуговувати російських військових, а їх заберуть в інтернат. І жити в таких умовах вже було неможливо", - повідомив Кулеба.

"Ці родини знайшли наші контакти й звернулися за допомогою. Зараз вони вже у безпеці. І дорослі, й діти неймовірно радіють, що нарешті вони під українським прапором", - наголосив він.

 

Теги: #діти #окупація #повернення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:40 03.06.2024
Українські прокурори повідомили про підозру 42 російським офіцерам, причетним до сексуального насильства на окупованих територіях

Українські прокурори повідомили про підозру 42 російським офіцерам, причетним до сексуального насильства на окупованих територіях

23:10 01.06.2024
Понад 600 дітей загинули і понад 1420 дістали поранення по всій Україні за час повномасштабного вторгнення РФ - ООН

Понад 600 дітей загинули і понад 1420 дістали поранення по всій Україні за час повномасштабного вторгнення РФ - ООН

12:47 01.06.2024
О.Зеленська: Кожен наш день тепер - день захисту дітей від атак ворога, тривоги і страху

О.Зеленська: Кожен наш день тепер - день захисту дітей від атак ворога, тривоги і страху

12:35 01.06.2024
Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло 550 дітей - ювенальні прокурори

Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло 550 дітей - ювенальні прокурори

11:40 01.06.2024
Гарантована незалежність України буде завжди надійним захистом кожній дитині в нашій державі - Зеленський

Гарантована незалежність України буде завжди надійним захистом кожній дитині в нашій державі - Зеленський

22:55 31.05.2024
Один представник "Азову" повернувся додому в рамках останнього обміну військовополоненими

Один представник "Азову" повернувся додому в рамках останнього обміну військовополоненими

15:56 31.05.2024
Серед повернутих із російського полону шестеро жителів Харківщини - Синєгубов

Серед повернутих із російського полону шестеро жителів Харківщини - Синєгубов

20:35 29.05.2024
Аргентина долучилася до коаліції за повернення українських дітей із РФ

Аргентина долучилася до коаліції за повернення українських дітей із РФ

13:32 29.05.2024
Україна й Чилі поглиблюють співпрацю для повернення викрадених РФ українських дітей

Україна й Чилі поглиблюють співпрацю для повернення викрадених РФ українських дітей

07:45 29.05.2024
Окупанти, ймовірно, мають намір депортувати українських дітей до РФ протягом літа

Окупанти, ймовірно, мають намір депортувати українських дітей до РФ протягом літа

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зенітники збили дві ракети типу "Іскандер" над Дніпропетровською областю

Ворог ударив двома ракетами по Дніпру вранці, шість поранених

Відключення світла у вівторок можуть збільшуватися за рахунок більшого обсягу обмеження е/е

На фронті вже відбулося 102 бойових зіткнення, на покровському напрямку - 35, повідомляє Генштаб ЗСУ

На Саміті миру у Швейцарії США представлятимуть Гарріс і Салліван - Білий дім

ОСТАННЄ

Зенітники збили дві ракети типу "Іскандер" над Дніпропетровською областю

Пожежу на складі в Деснянському районі ліквідовано

Окупанти за добу втратили 1290 осіб

Ворог ударив двома ракетами по Дніпру вранці, шість поранених

Працівники ТЦК у Львівській області намагалися наздогнати велосипедиста, який відмовився пред'явити документи

Ворог за добу 446 разів ударив по Запорізькій області, є руйнування

Найбільш напружена обстановка на сіверському напрямку, за добу на фронті 124 зіткнення

Окупанти здійснили 18 обстрілів Сумської області, зафіксовано 61 вибух

4 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Польща має намір виділити 3 млрд злотих на кібербезпеку після кібератаки РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА