Ще шістьох дітей повернули з російської окупації

Ще шістьох українських дітей вдалося повернути з тимчасово окупованих територій, повідомив виконавчий директор БО "Save Ukraine" Микола Кулеба.

"Цими вихідними наша команда допомогла виїхати з тимчасово окупованих територій трьом українським родинам. Батько багатодітної родини на очах у своїх 3 дітей загинув від російського снаряда, що влучив у двір родини. Діти й досі не вірять, що тата вже немає", - сказано в його телеграм-каналі.

Також він зазначив, що діти з іншої родини кілька разів ставали свідками того, як російські військові били і катували їхнього батька.

"Молодший син родини після побаченого навіть перестав розмовляти. Але побиттям усе не закінчилося: росіяни регулярно погрожували безпосередньо дітям. Вони їм казали, що батька вбʼють, маму змусять обслуговувати російських військових, а їх заберуть в інтернат. І жити в таких умовах вже було неможливо", - повідомив Кулеба.

"Ці родини знайшли наші контакти й звернулися за допомогою. Зараз вони вже у безпеці. І дорослі, й діти неймовірно радіють, що нарешті вони під українським прапором", - наголосив він.