Зливові дощі на півдні Німеччини призвели до масштабних повеней, є загиблі

Щонайменше четверо людей загинули в повенях на півдні Німеччини, повідомляє Associated Press.

Тіла трьох людей було виявлено в понеділок у затоплених підвалах будинків, напередодні повідомлялося про загибель одного рятувальника.

До повеней у федеральних землях Баварія і Баден-Вюртемберг призвели тривалі проливні дощі.

За словами прем'єр-міністра Баварії Маркуса Зедера, "ситуація у федеральній землі залишається напруженою". У низці населених пунктів оголошено евакуацію, порушене залізничне сполучення.