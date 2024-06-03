Події

19:25 03.06.2024

Зливові дощі на півдні Німеччини призвели до масштабних повеней, є загиблі

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Зливові дощі на півдні Німеччини призвели до масштабних повеней, є загиблі

Щонайменше четверо людей загинули в повенях на півдні Німеччини, повідомляє Associated Press.

Тіла трьох людей було виявлено в понеділок у затоплених підвалах будинків, напередодні повідомлялося про загибель одного рятувальника.

До повеней у федеральних землях Баварія і Баден-Вюртемберг призвели тривалі проливні дощі.

За словами прем'єр-міністра Баварії Маркуса Зедера, "ситуація у федеральній землі залишається напруженою". У низці населених пунктів оголошено евакуацію, порушене залізничне сполучення.

Теги: #злива #німеччина #повені

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