Події

18:40 03.06.2024

У Празі затримали чотирьох іноземців, які напали на українських волонтерів

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У Празі затримали чотирьох іноземців, які напали на українських волонтерів

Правоохоронці в аеропорту Вацлава Гавела затримали іноземців, яких підозрюють у нападі на волонтерів, які збирали кошти на допомогу Україні на Староміській площі в Празі в суботу, повідомляє пресслужба чеської поліції.

"Співробітники поліції затримали чотирьох іноземців в аеропорту Праги у зв'язку із суботнім інцидентом на Староміській площі. Кримінальні слідчі порушили кримінальну справу за підозрою в скоєнні декількох кримінальних злочинів. На підставі нових виявлених фактів справу, найімовірніше, буде перекваліфіковано", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в соцмережі Х у понеділок.

Radio Prague International повідомляє, що в суботу, 1 червня, на Староміській площі в Празі сталася бійка між двома групами іноземців. Зазначається, що на групу волонтерів, які збирали кошти на допомогу Україні, накинулася група російськомовних людей.

Теги: #напад #волонтери #прага

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