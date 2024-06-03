Умєров зустрівся з міністром оборони Японії

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч із міністром оборони Японії Мінору Кіхарою, подякував японській стороні за надання гуманітарної та нелетальної військової допомоги.

"Я мав честь зустрітися з міністром оборони Японії Мінору Кіхарою. Вдячний за важливу допомогу в лікуванні та реабілітації наших військовослужбовців. Я вдячний моєму японському колезі за його важливий внесок у перемогу України - з лютого 2022 року Японія надала Україні понад $7 млрд допомоги, що охоплює гуманітарні проєкти та надання нелетальної військової техніки", - написав Умєров у соцмережі Х.