Події

18:10 03.06.2024

Умєров зустрівся з міністром оборони Японії

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Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч із міністром оборони Японії Мінору Кіхарою, подякував японській стороні за надання гуманітарної та нелетальної військової допомоги.

"Я мав честь зустрітися з міністром оборони Японії Мінору Кіхарою. Вдячний за важливу допомогу в лікуванні та реабілітації наших військовослужбовців. Я вдячний моєму японському колезі за його важливий внесок у перемогу України - з лютого 2022 року Японія надала Україні понад $7 млрд допомоги, що охоплює гуманітарні проєкти та надання нелетальної військової техніки", - написав Умєров у соцмережі Х.

Теги: #умєров #японія

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