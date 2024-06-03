Події

11:08 03.06.2024

Майже 100% дронів для ЗСУ розробляють в Україні, більшу частину в цьому секторі займає приватний бізнес - Міноборони

1 хв читати
Майже 100% дронів для ЗСУ розробляють в Україні, більшу частину в цьому секторі займає приватний бізнес - Міноборони

Майже 100% дронів для ЗСУ розробляють в Україні, більшу частину в цьому секторі займає приватний бізнес, повідомив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков в інтерв'ю SMALL TALK.

"Дрони. Пріоритет також дуже важливий. Майже 100% усіх виробів розробляється в Україні. Тобто, в цьому секторі якраз більшу частину займає приватний бізнес, і це добре, тому що це теж про економіку. Агентство оборонних закупівель нещодавно вперше оголосило конкурентні торги в закритому режимі через Prozorro на закупівлю 20 тис. дронів, з орієнтовною вартістю до 3 млрд грн", - інформував заступник міністра.

За його словами, частково ці торги вже відбулися, і "Міноборони отримало хороші результати і за продуктом, і за ціною. Уже законтрактовано близько 7 тис. дронів".

"Відбулися торги, і зараз проходять перевірку і кваліфікацію ще близько 7 тисяч. І понад 1 млрд грн уже цього бюджету вже використано, і ми рухаємося цим шляхом", - пояснив Кліменков.

Теги: #міноборони #дрони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:26 01.06.2024
Сили оборони в травні знищили 9 літаків, а також рекордну кількість артсистем і бронемашин противника

Сили оборони в травні знищили 9 літаків, а також рекордну кількість артсистем і бронемашин противника

21:12 01.06.2024
Майже 100% дронів для ЗСУ розробляють в Україні, більшу частину в цьому секторі займає приватний бізнес

Майже 100% дронів для ЗСУ розробляють в Україні, більшу частину в цьому секторі займає приватний бізнес

20:03 31.05.2024
У Міноборони підтримують створення Військової поліції

У Міноборони підтримують створення Військової поліції

21:48 29.05.2024
Міністри оборони України та США обговорили поточну ситуацію на полі бою та відновлення бойових бригад

Міністри оборони України та США обговорили поточну ситуацію на полі бою та відновлення бойових бригад

15:18 29.05.2024
Понад 10 наземних роботизованих комплексів вітчизняного розроблення допущено до експлуатації в Міноборони України з початку року

Понад 10 наземних роботизованих комплексів вітчизняного розроблення допущено до експлуатації в Міноборони України з початку року

07:21 29.05.2024
"Ліси України" у 2024 р. поставлять Міноборони 28 тис. куб. метрів деревини

"Ліси України" у 2024 р. поставлять Міноборони 28 тис. куб. метрів деревини

22:18 27.05.2024
Умеров закликав надати Україні дозвіл використовувати західну зброю на більшу відстань

Умеров закликав надати Україні дозвіл використовувати західну зброю на більшу відстань

14:52 27.05.2024
Понад 14 тис. військовозобов'язаних за кордоном у 124 країнах оновили свої дані через "Резерв+"

Понад 14 тис. військовозобов'язаних за кордоном у 124 країнах оновили свої дані через "Резерв+"

19:01 23.05.2024
Якщо дані з реєстру "Оберіг", які з'явилися в застосунку "Резерв+" неправильні, потрібно звернутися до ТЦК

Якщо дані з реєстру "Оберіг", які з'явилися в застосунку "Резерв+" неправильні, потрібно звернутися до ТЦК

10:50 21.05.2024
В Україні активно розвивається серійне виробництво наземних дронів

В Україні активно розвивається серійне виробництво наземних дронів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський візьме участь у саміті G-7 в Італії, ключовими темами для України стануть подальше нарощування оборонної підтримки, прискорення постачань F-16 і ППО - Никифоров

Зеленський: Повний захист українського неба має стати нормою, партнери точно знають, що для цього потрібно

ЗС України за добу ліквідували 1270 окупантів

Зеленський обговорив із президентом Філіппін питання двосторонніх відносин

Зеленський привітав Галлу Томасдоттір із перемогою на виборах президента Ісландії: Сподіваюся на спільну роботу зі зміцнення партнерства та забезпечення миру

ОСТАННЄ

Філіппіни можуть запропонувати Україні фахівців психіатричної служби для роботи з військовослужбовцями

Зеленський візьме участь у саміті G-7 в Італії, ключовими темами для України стануть подальше нарощування оборонної підтримки, прискорення постачань F-16 і ППО - Никифоров

У Харківській області під загрозами обстрілів гасять сім лісових пожеж на 4,3 тис га - ДСНС

Зеленський: Повний захист українського неба має стати нормою, партнери точно знають, що для цього потрібно

Уже 107 країн, включно з міжнародними організаціями, підтвердили участь у Саміті миру - Никифоров

Зняття обмежень на удари по військових об'єктах у РФ мають вирішальне значення для України у відбитті російських ударів по Харкову - ISW

Євроінтеграція та повоєнна відбудова є найпопулярнішими напрямами для профнавчання публічних службовців - НАДС

У Полтавській області після негоди залишаються знеструмленими понад 5 тис. споживачів у 28 населених пунктах

На Харківщині за добу один мирний житель загинув, шестеро постраждали в результаті ворожих обстрілів

Ворог обстріляв Херсон і 14 населених пунктів області, є руйнування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА