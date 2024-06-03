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10:25 03.06.2024

Євроінтеграція та повоєнна відбудова є найпопулярнішими напрямами для профнавчання публічних службовців - НАДС

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Євроінтеграція та повоєнна відбудова є найпопулярнішими напрямами для профнавчання публічних службовців - НАДС

Європейська інтеграція та відбудова країни після війни є найпопулярнішими напрямами для професійного навчання публічних службовців, повідомила голова Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Наталія Алюшина.

"Саме публічні службовці реалізують проєвропейські реформи, розробляють євроінтеграційні закони, представляють Україну на переговорах в інституціях ЄС. Вони також опікуються відбудовою пошкодженої та знищеної інфраструктури, перебудовою економіки. Після нашої перемоги саме публічні службовці забезпечать відновлення та розвиток країни. Переконана, що вони разом з експертами держав - членів Євросоюзу формуватимуть політику ЄС", - наводить слова Алюшиної пресслужба відомства за результатами всеукраїнської науково-практичної конференції.

За її словами, швидкість інтеграційних процесів обумовлена виконанням зобов'язань, узятих державою в рамках євроінтеграції, і саме органи влади відповідають за впровадження в національну систему державного управління принципів належного урядування, сформульованих ОЕСР/SIGMA, та імплементацію права ЄС у законодавство України.

Теги: #надс

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