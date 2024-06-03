Події

08:59 03.06.2024

У Полтавській області після негоди залишаються знеструмленими понад 5 тис. споживачів у 28 населених пунктах

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У Полтавській області після негоди залишаються знеструмленими понад 5 тис. споживачів у 28 населених пунктах

Через негоду в Полтавській області знеструмлено 28 населених пунктів, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

"Без світла понад п'ять тисяч споживачів у Новосанжарській, Хорольській, Гадяцькій, Миргородській, Шишацькій, Глобинській і Семенівській громадах", - написав Пронін у телеграм-каналі в понеділок.

Аварійні бригади працюють над відновленням енергопостачання.

 

 

 

Теги: #полтавська_область #енергопостачаня

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