У Полтавській області після негоди залишаються знеструмленими понад 5 тис. споживачів у 28 населених пунктах

Через негоду в Полтавській області знеструмлено 28 населених пунктів, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

"Без світла понад п'ять тисяч споживачів у Новосанжарській, Хорольській, Гадяцькій, Миргородській, Шишацькій, Глобинській і Семенівській громадах", - написав Пронін у телеграм-каналі в понеділок.

Аварійні бригади працюють над відновленням енергопостачання.