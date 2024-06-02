Сили оборони не дають просунутися окупантам на півночі Харківської області, проте РФ може почати наступ на Золочівському напрямку

Російська наступальна операція на півночі Харківської області застопорилася, оскільки війська РФ не змогли закріпити свої позиції й ефективно вести контрбатарейну боротьбу, крім того, українські дрони не дали змоги просунутися російській піхоті, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

В огляді йдеться, що бої на Вовчанському напрямку тривали, проте підтверджених змін лінії фронту не відбулося. Війська РФ продовжували наступати поблизу та всередині Вовчанська 31 травня та 1 червня, водночас ЗСУ контратакували поблизу Вовчанська та Стариці.

Водночас аналітики не виключають, що росіяни готуються до нових наступальних дій і концентрують угруповання невстановленої чисельності поблизу українського кордону за 90 км на північний захід від Харкова. Передбачається, що ці сили можуть дозволити російським військам розпочати наступальні операції на Золочівському напрямку.

"Концентрація російських сил на Золочівському напрямку і можливі наступальні операції в цьому районі, найімовірніше, покликані ще більше фіксувати і перетягувати українські сили на ширший фронт на півночі Харківської області", - наголошується в огляді ISW.