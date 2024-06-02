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11:01 02.06.2024

Зеленський про ініціативу Китаю та Бразилії провести свою конференцію зі встановлення миру в Україні за участю Росії: Ніхто не має права розповідати нам, як має закінчитися ця війна

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Зеленський про ініціативу Китаю та Бразилії провести свою конференцію зі встановлення миру в Україні за участю Росії: Ніхто не має права розповідати нам, як має закінчитися ця війна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ні Китай, ні Бразилія не орієнтуються до кінця щодо того, що принесла Росія своєю війною на територію України, відповідно, ніхто з них не має права розповідати Україні, як має закінчитися війна.

"Ми без позитиву сприймаємо сигнал із Китаю щодо того, що вони не будуть підтримувати та брати участь у Саміті миру", - заявив Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ на полях конференції "Діалог - Шангрі Ла" в Сінгапурі в неділю в неділю.

Відповідаючи на запитання, чи погодиться він брати участь в окремій конференції, яку ініціюватимуть Китай і Бразилія щодо завершення війни в Україні та за участі Росії, президент заявив: "Україна, як жертва цієї війни, мала право ініціювати шлях до завершення війни, а саме Саміт миру".

"І саме ми маємо ініціювати, тому що ми знаємо конкретно всі кризи, які принесла Росія своєю війною на територію України. Неспровокована війна, ми її не починали. Війна не ведеться на території Росії. Все це, всі ці кризи відбуваються на території України". - заявив він.

"І саме ми повинні ініціювати, тому що ми знаємо конкретно всі кризи, які принесла Росія своєю війною на територію України. Неспровокована війна, ми її не починали. Війна не ведеться на території Росії. Все це, всі ці кризи відбуваються на території України". - заявив він.

Також, за словами Зеленського, "за всієї поваги до будь-якої з держав - чи то Китай, чи то Бразилія - всі ці країни не орієнтуються до кінця, що принесла РФ цією війною на територію нашої держави".

Водночас президент України побажав Китаю і Бразилії миру: "Щоб ні в кого не було втрат, могил, масових жертв. Але це українці загинули, це росіяни ґвалтували наших людей, жінок, вкрали десятки і тисячі наших дітей".

"Ніхто не має права розповідати нам, як має закінчитися ця війна. Вона має закінчитися за законом, відповідно до міжнародного права. За справедливістю. І це обов'язково. Ми запросили і Китай, і Бразилію, і всі країни ми запрошуємо. І мало того, ми не підготували виключно свій порядок денний. Ми сказали: ось є 3 кризи, перші три. Давайте про них поговоримо, тому що вони мають бути близькими не тільки Україні, а й багатьом країнам Азії, Африки - це продовольча безпека, ядерна безпека і повернення українських дітей, які були силою вивезені на територію Росії. Усі зацікавлені в тому, щоб розв'язати ці проблеми", - наголосив він.

"Ще раз наголошую: ми готові були чути думки кожної з країн, але на нашій платформі, яка організована нами разом зі швейцарською стороною", - резюмував Зеленський.

Теги: #китай #зеленський #бразилія

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