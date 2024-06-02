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10:45 02.06.2024

За підтримки Китаєм Росії війна буде довшою - Зеленський

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За підтримки Китаєм Росії війна буде довшою - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримка Китаєм Росії сприятиме продовженню війни; це також погано позначиться і на самому Китаї, який заявляє про підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

"За підтримки Китаєм Росії війна буде довшою. Це погано для всього світу, включно із самим Китаєм, який говорить, що поважає територіальну цілісність і суверенітет, що це головні принципи. І це офіційно декларується. Для них це також, я вважаю, не дуже добре", - заявив Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ на полях конференції "Діалог - Шангрі Ла" в Сінгапурі в неділю в неділю.

У Китаю, на думку Зеленського, сьогодні є стратегічні помилки. Зокрема, зазначив він, ніколи не можна підтримувати країну-агресора.

"Хтось може бути не проти політики цієї держави. На жаль, хтось може бути не проти. Але найстрашніше, коли ти підтримуєш цю політику. Це свідчить про те, що ти дотримуєшся таких самих правил у житті. Це свідчить про те, що політика твоєї держави саме така: підтримувати агресора. І тут щось не збігається. Не можна говорити, що ми базуємося на підтримці територіальної цілісності й суверенітету України і водночас підтримувати країну, яка порушує ці принципи Статуту ООН - територіальну цілісність і суверенітет України", - упевнений Зеленський.

Крім того, за словами президента України, "можна не брати участь у Саміті миру - це означає, що ти не бачиш у цьому форматі наближення завершення війни. Можна не допомагати Україні, цивілізованому світу чи будь-кому ще завершити війну. Але мені здається, що зривати Саміт миру, робити кроки, щоб послаблення було на рівні присутності лідерів країн, робити все, щоб ті чи інші лідери не доїхали до Саміту миру, чинити тиск на них - це вже точно не наближаємо мир".

"І це вже не тільки підтримка Росії, а й фактично підтримка війни. Тому що якщо ти не підтримуєш Саміт миру, значить, те, що відбувається - для тебе нормально", - констатував Зеленський.

Ба більше, глава держави зазначив: "Сьогодні, на жаль, користуючись впливом Китаю на регіон, Росія робить усе, щоб зірвати Саміт миру".

"На жаль, така велика незалежна країна, така потужна, як Китай, є інструментом у руках Путіна... І тому я так сказав про Росію і представників ще деяких країн, що вони працюють над зривом Саміту миру. Вони не повинні зривати наш Саміт. Вони повинні займатися своєю країною", - заявив він.

Зеленський також заявив, що Україна ніколи не просила оборонної підтримки від Китаю, оскільки немає сенсу просити оборонної підтримки від того, хто тобі її не дасть.

"Але ми не хотіли б оборонної підтримки Китаєм Росії. І про це ми з лідером Китаю близько року тому говорили телефоном. Він мені пообіцяв, що Китай стоятиме осторонь і не буде зброєю підтримувати Росію", - сказав президент.

Однак, за його словами, "сьогодні є різні сигнали від різних розвідок, включно з українською: що щось, якимось чином потрапляє на ринок Росії через Китай".

"Але я б тут був дуже послідовним. Є справді деякі елементи, які входять у зброю РФ і які з Китаю. Але мушу зауважити, що є елементи і з інших країн світу. Це не означає, що інші країни світу спеціально щось продають РФ, щоб російські ракети летіли по нас. Тому є вихід: ми передаємо дані нашим партнерам, що їхні елементи потрапляють у російську зброю - для того, щоб зупинили такий транзит і постачання", - розповів Зеленський.

Теги: #китай #зеленський #росія

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