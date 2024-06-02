Події

08:12 02.06.2024

Війська РФ протягом доби завдали понад 380 ударів по Запорізькій області

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Війська РФ протягом доби завдали понад 380 ударів по Запорізькій області

Російські війська протягом доби завдали понад 380 ударів по Запорізькій області, зокрема задіявши авіацію для обстрілу Новоандріївки, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у неділю вранці.

"Протягом доби окупанти 381 раз ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 6 населених пунктів. Ворог завдав авіаційного удару по Новоандріївці", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Очільник ОВА також уточнив інформацію щодо інтенсивності обстрілів: "174 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 10 обстрілів із РСЗВ накрили Роботине і Малу Токмачку. 196 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки".

"Надійшло 29 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали", - додав Федоров.

 

 

 

Теги: #запорізька #обстріли

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