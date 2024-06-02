Україна має підтвердження 106 країн про участь у Саміті миру

Україна наразі має підтвердження 106 країн світу щодо їхньої участі в Саміті миру у Швейцарії 15 червня, однак відзначає зростаючу протидію Росії його проведенню, заявив президент України Володимир Зеленський.

"У нас є сьогодні підтвердження 106 країн світу. І це на високому рівні: на рівні лідерів, на високому рівні представників своїх країн", - сказав він на конференції "Діалог - Шангрі Ла" в Сінгапурі в неділю.

Водночас президент України зазначив, що Росія нарощує зусилля у спробі зірвати проведення Саміту.

"Росія сьогодні їздить багатьма країнами світу, погрожуючи блокадою харчової продукції, агропродукції або хімії, ... цінами на енергетику або просто тисне на інші держави світу, щоб вони не були на саміті", - констатував Зеленський.

Він додав, що на сьогодні є не дуже хороша інформація, що деякі держави почали допомагати Росії в дипломатичному зриві Саміту миру.

"І тому, коли ви питаєте, що може зробити сьогодні світ, світ має бути міцним, тиснути політично на Росію, по-іншому зупинити Путіна неможливо, тільки дипломатична ізоляція, сильна українська армія, ну і розібратися всім країнам світу до кінця: не балансувати між Україною і Росією, а захищати справедливість і міжнародне право", - зазначив Зеленський.

Президент України наголосив, що цивілізований світ після повномасштабної агресії Росії зробив головне - не дав втратити Україну та висловив сподівання, що подальшими дипломатичними зусиллями відповідно до статуту ООН вдасться справедливо зупинити війну.

"Об'єднаний світ дав упевненість, що Україна не сама проти агресора, який порушує міжнародне право", - сказав президент, подякувавши всім країнам, які надали підтримку, "хто зброєю, хто дипломатично, хто гуманітарно".

"Вони віддавали свої останні гроші просто, щоб показати, що вони на правильному боці, що вони на боці правди. І мені здається, що це найголовніше, що зробив світ", - додав Зеленський.

За його словами, сьогодні важливо не дати Росії зірвати Саміт миру.

"Україна запропонувала мир за допомогою дипломатії, інклюзивну і справедливу форму Глобального мирного саміту. І я запрошую ваш регіон, ваших лідерів, країни приєднатися, щоб ваші народи були залучені. І об'єднавшись проти однієї війни, ми створюємо для світу справжній досвід, досвід подолання будь-якої війни і дипломатії, яка працює", - наголосив глава України.

За його словами, український досвід відновлення ефективної дипломатії привів до формату такого глобального Саміту миру.

"Ми переконані, що наш світ хоче бути єдиним і здатним діяти в повній гармонії. Ми усвідомили, що країни однаковою мірою відкидають ідею про те, що хтось таємно ухвалює рішення і нав'язує їх. Необхідний відкритий та інклюзивний діалог. Ми підтвердили, що принципи та цілі Статуту ООН і міжнародних конвенцій повністю актуальні", - зазначив Зеленський.

На його думку, світова спільнота може своєю участю забезпечити, щоб те, про що домовилися, дійсно виконувалося, і щоб Росія, яка розв'язала цю жорстоку війну, не змогла збити зі шляху її припинення.

Президент України нагадав, що на першому Саміті миру в Швейцарії обговорюватимуть три з 10 пунктів Формули миру: ядерна безпека, продовольча безпека і звільнення військовополонених і, звісно ж, українських дітей, викрадених Росією. Він уточнив, що Україні відомо про 20 тисяч українських дітей, "вкрадених Путіним, вкрадених і вивезених до Росії".

Зеленський зазначив, що Україна розчарована тим, що деякі світові лідери досі не підтвердили свою участь у мирному саміті.

"Ми не хочемо вірити, що це прагнення до монопольної влади у світі: позбавити світову спільноту можливості ухвалювати рішення про війну і мир і залишити цю владу в руках одного або двох", - сказав він.

Зеленський нагадав, що рівно 28 років тому цими днями Україна передала Росії свої останні ядерні боєголовки, проте був здійснений найбільший обман у сучасній історії, коли гарантії безпеки з боку ядерних держав в обмін на ядерний арсенал, розташований в Україні, не призвели до реальної безпеки, і саме Росія спробувала стерти Україну з політичної карти світу.

"Багато хто був задоволений статус-кво, і коли були необхідні превентивні заходи, щоб уникнути воєн, агресору якимось чином давали час підготуватися", - констатував президент України.

Водночас він наголосив, що вірить у відновлення дипломатії, у коаліції з підтримки України, які об'єднують країни з різними характерами та світоглядами.

"Дипломатія працює, коли вона дійсно спрямована на захист життя. Разом із партнерами ми захищаємо життя і світовий порядок, заснований на правилах", - заявив Зеленський.