15:15 04.12.2025

Європейські лідери радять Зеленському бути "дуже обережним" найближчими днями – ЗМІ

Європейські глави держав і урядів, очевидно, глибоко не довіряють США в мирних переговорах з Росією та Україною. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Франції Еммануель Макрон у конфіденційній телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським та кількома іншими європейськими політиками висловили різке застереження, що США можуть зрадити Україну та Європу, повідомляє Der Spiegel.

"Існує ймовірність, що США зрадять Україну в питанні території, не надавши чітких гарантій безпеки", – сказав Макрон, згідно з англійською стенограмою телефонної розмови, який є в розпорядженні Spiegel.

Згідно з документом, Мерц заявив, що Зеленський повинен бути "надзвичайно обережним у найближчі дні".

"Вони грають в ігри як з вами, так і з нами", – сказав Мерц, мабуть, маючи на увазі двох американських переговорників – Стіва Віткоффа, магната нерухомості, та Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа.

Наголошується, що ці та інші висловлювання, що містяться в стенограмі розмови, ілюструють глибоку недовіру європейців до двох довірених осіб Трампа. Хоча європейці публічно завжди хвалять нову ініціативу Вашингтона, документ показує, що крім Мерца і Макрона, інші учасники конференції також не довіряють двом американським посланцям.

Президент Фінляндії Александр Стубб, який є одним з небагатьох європейців, що мають хороші стосунки з Трампом, також застеріг від дуету переговірників.

"Ми не можемо залишити Україну і Володимира наодинці з цими хлопцями", – сказав він в одному з моментів розмови.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який також користується прихильністю Трампа, згідно з письмовим записом, приєднався до цієї думки.

"Я згоден з Александром, ми повинні захищати Володимира", – сказав Рютте.

Стубб не захотів коментувати, а Рютте не відповів на запит Spiegel.

Телефонна конференція між главами держав і урядів відбулася в понеділок. Переговори європейців із Зеленським були попереджені зустрічами між радником з питань безпеки України Рустемом Умєровим і переговорниками президента США Трампа у Флориді. Окрім міністра закордонних справ Марко Рубіо, у них також брали участь Віткофф і Кушнер.

Окрім Макрона, Мерца, Рютте та Стабба, у конфіденційній телефонній розмові європейців у понеділок взяли участь прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, глава уряду Італії Джорджія Мелоні, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Ради ЄС Антоніу Коста.

Те, що розмова відбулася, Spiegel підтвердили кілька учасників на запит. Двоє учасників розмови сказали, що зміст телефонної розмови був правильно переданий, але не хотіли підтверджувати окремі цитати, оскільки це була конфіденційна розмова. Прес-секретар Зеленського сказав, що не хоче коментувати зміст розмови.

У Парижі, навпаки, заперечили, що Макрон говорив про загрозу зради з боку американців.

"Президент не висловлювався такими словами", – повідомили в Єлисейському палаці на запит. Однак президентська адміністрація відмовилася надати інформацію про те, як, на думку французів, Макрон висловлювався на зустрічі, посилаючись на конфіденційність переговорів.

В канцелярії канцлера Німеччини заявили, що не хочуть коментувати "розповсюджені уривки розмови". Мерц "детально і публічно" висловився щодо телефонної розмови, при цьому він наголосив на важливості мобілізації заморожених російських активів і трансатлантичної співпраці.

Теги: #лідери_єс #зеленський

