Інтерфакс-Україна
Події
14:20 04.12.2025

Президенти України та Кіпру вшанували пам’ять полеглих українських захисників і захисниць

1 хв читати
Президенти України та Кіпру вшанували пам’ять полеглих українських захисників і захисниць
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом в Києві.

"Вшанували пам’ять полеглих українських захисників і захисниць разом із президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом. Вічна шана нашим полеглим воїнам. Вдячність усім, хто боровся за незалежність України і захистив країну ціною власного життя. Бережемо памʼять про кожного й кожну", - написав Зеленський в телеграм-каналі.

Теги: #христодулідіс #зеленський #вшанування_памяті

