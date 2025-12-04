14:20 04.12.2025
Президенти України та Кіпру вшанували пам’ять полеглих українських захисників і захисниць
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом в Києві.
"Вшанували пам’ять полеглих українських захисників і захисниць разом із президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом. Вічна шана нашим полеглим воїнам. Вдячність усім, хто боровся за незалежність України і захистив країну ціною власного життя. Бережемо памʼять про кожного й кожну", - написав Зеленський в телеграм-каналі.