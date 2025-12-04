Президенти України та Кіпру вшанували пам’ять полеглих українських захисників і захисниць

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом в Києві.

"Вшанували пам’ять полеглих українських захисників і захисниць разом із президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом. Вічна шана нашим полеглим воїнам. Вдячність усім, хто боровся за незалежність України і захистив країну ціною власного життя. Бережемо памʼять про кожного й кожну", - написав Зеленський в телеграм-каналі.