Зеленський про ухвалення бюджету: є свідчення для партнерів, що підстав для нестабільності в Україні не буде
Президент України Володимир Зеленський подякував усім парлементарям, які підтримали бюджет наступного року, і зазначив пріоритети, зокрема, гарантування оборони.
"Це важливий сигнал стійкості України та стабільного фінансового забезпечення потреб наступного року. Пріоритети очевидні: гарантування нашої оборони, соціальних програм і можливостей відновлювати життя після російських ударів", - написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.
Він зазначив, що Україна працює з партнерами, щоб залучити необхідну фінансову підтримку.
"Зараз є чітке свідчення для всіх партнерів, що жодних внутрішніх підстав для нестабільності в Україні не буде", - наголосив глава держави.
Як повідомлялося раніше, Верховна Рада ухвалила закон про Державний бюджет на 2026 рік.
За відповідний закон (№14000) у цілому проголосували 257 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.