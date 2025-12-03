Інтерфакс-Україна
Економіка
16:11 03.12.2025

Зеленський про ухвалення бюджету: є свідчення для партнерів, що підстав для нестабільності в Україні не буде

1 хв читати
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський подякував усім парлементарям, які підтримали бюджет наступного року, і зазначив пріоритети, зокрема, гарантування оборони.

"Це важливий сигнал стійкості України та стабільного фінансового забезпечення потреб наступного року. Пріоритети очевидні: гарантування нашої оборони, соціальних програм і можливостей відновлювати життя після російських ударів", - написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Він зазначив, що Україна працює з партнерами, щоб залучити необхідну фінансову підтримку.

"Зараз є чітке свідчення для всіх партнерів, що жодних внутрішніх підстав для нестабільності в Україні не буде", - наголосив глава держави.

Як повідомлялося раніше, Верховна Рада ухвалила закон про Державний бюджет на 2026 рік.

За відповідний закон (№14000) у цілому проголосували 257 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

 

Теги: #держбюджет #зеленський

