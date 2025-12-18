Рівень фінансового стресу у листопаді був найнижчим із початку повномасштабного вторгнення – Нацбанк

Фото: https://bank.gov.ua/

Індекс фінансового стресу (ІФС), який розраховує Національний банк України, у листопаді знизився і був найнижчим із початку повномасштабного вторгнення, йдеться у піврічному Звіті про фінансову стабільність, який НБУ опублікував у четвер.

"Банківська система залишається стабільною, ліквідною, жваво нарощує кредитування бізнесу і населення. Річне зростання кредитів бізнесу прискорилося до 35%, банки кредитують бізнеси різних розмірів, форм власності та галузей. Уперше з 2021 року зросло проникнення кредитів бізнесу відносно ВВП", – зазначив центробанк.

Регулятор зауважив, що ІФС у ІІ півріччі залишався волатильним через одночасне погіршення декількох показників: зростання спредів за єврооблігаціями та коливання коштів клієнтів банків, проте банківський субіндекс залишається низьким, а його зростання через погіршення коефіцієнтів ліквідності було нетривалим.

Нацбанк додає, що оцінка рівня ризиків за картою не змінилася: найбільшим (8 з 10) залишається макроекономічний, за яким йде ризик капіталу (5), кредитний ризик корпорацій, домогосподарств та валютний ризик (4).

Найнижчими є ризик ліквідності (3) та ризик прибутковості (2).

НБУ наголосив, що банки зберігають значний запас ліквідності, а нормативи короткострокової ліквідності LCR надалі більш як утричі перевищують мінімальні значення.

"Частка високоліквідних активів банків в активах повертається до показників перед повномасштабним вторгненням, із початку року вона знизилася на 6 відсоткових пунктів (в.п.), до 34%", – констатував регулятор.

Припливи коштів клієнтів до банків уповільнюються, що зумовлює активну конкуренцію між банками та потребує виваженіше управляти ризиком ліквідності, зауважив Нацбанк.

За даними НБУ, частка дефолтів бізнесу за кредитами рекордно низька, що визначає подальше поліпшення оцінок банками якості портфеля та помірні відрахування у резерви.

Регулятор додав, що рівень визнання роздрібних кредитів знеціненими стабільно низький, однак різниться між групами банків. При цьому приріст портфеля роздрібних позик близький до 33% за рік в усіх сегментах.

"Належність оцінки банками ризиків роздрібного портфеля надалі оцінюватиметься НБУ, за необхідності можливе застосування додаткових пруденційних інструментів для посилення контролю ризиків", – йдеться у Звіті про фінстабільність.

Згідно з ним, завдяки активному кредитуванню банки дещо поліпшили чисту процентну маржу за незмінних процентних ставок. Однак нарощення операційних витрат знижує рентабельність сектору, а підвищення ставки податку на прибуток банків у 2026 році обмежує можливості нарощувати операції надалі.

"Капітал банків достатній для підтримання стійкості та подальшого кредитування навіть в умовах кризи, тож НБУ планує наблизити вимоги до капіталу до стандартів ЄС", – додав регулятор.

В цілому Нацбанк вважає, що макроекономічні умови залишалися загалом сприятливими для роботи фінансових установ, війна і надалі є головним ризиком для їхньої діяльності.

"Доходи бізнесу зростають, передусім завдяки вищим цінам, тоді як виробництво стримують високі безпекові ризики, дефіцит кадрів та електроенергії. Зовнішня фінансова підтримка залишатиметься запорукою макроекономічної стійкості, водночас зберігаються ризики її неритмічності або недостатності", – зазначив НБУ.