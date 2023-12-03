Україна в листопаді наростила експорт морським і річковим транспортом на 70,7%

Експорт з України морським і річковим транспортом у листопаді зріс порівняно з жовтнем на 70,7% - до 5,905 млн тонн, такі оперативні дані Держмитслужби оприлюднила перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко у Facebook.

Згідно з даними, імпорт цим видом транспорту минулого місяця також збільшився, проте не так суттєво - на 8,2%, до 495,2 тис. тонн.

Експорт залізничним транспортом у листопаді скоротився на 17,9% - до 2,535 млн тонн, тоді як імпорт зріс на 10,6% - до 561,3 тис. тонн.

Через блокаду польських перевізників експорт автомобільним транспортом минулого місяця впав на 26,7% - до 783 тис. тонн, тоді як імпорт - на 23,5%, до 967,1 тис. тонн.

Сумарно експорт з України в листопаді зріс на 21,2% - до 9,232 млн тонн, тоді як імпорт скоротився на 6,4% - до 2,169 млн тонн.

Водночас у грошовому вираженні зростання експорту минулого місяця було не настільки значним - на 9,6%, до $2,896 млрд, оскільки питома вартість автомобільного експорту суттєво вища, ніж морського.

З цієї ж причини в грошовому еквіваленті імпорт у листопаді впав на 10,7% - до $4,676 млрд, що дещо поліпшило ситуацію з негативним торговельним сальдо України, яке сильно розширювалося раніше цього року.