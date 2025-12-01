Сили ППО за листопад знищили більше 9 тис. повітряних цілей

Фото: Ґвара

Протиповітряною обороною Cил оборони України протягом листопада 2025 року знищено 9707 повітряних цілей, повідомляють у офіційному телеграм-каналі Повітряних сил Збройних сил України у понеділок.

"Протягом листопада 2025 року протиповітряною обороною Cил оборони знищено 9707 повітряних цілей: 11 аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал"; 51 крилату ракету Х-101; 15 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23"; 20 крилатих ракет "Калібр"; 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69; 19 крилатих ракет "Іскандер-К"; 2 939 ударних БпЛА типу Shahed; 361 розвідувальний БпЛА; 6 288 БпЛА інших типів", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що авіацією Повітряних сил впродовж листопада здійснено 368 вильотів літаків, зокрема, близько 200 – на винищувальне авіаційне прикриття та понад 70 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

"У листопаді 2025 року авіацією Сил оборони України знищено близько 400 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника", - інформують в Повітряних силах.

Як повідомлялось, протягом жовтня 2025 року протиповітряною обороною Cил оборони знищено 11 269 повітряних цілей, серед збитих цілей були: 6 аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал", 53 крилаті ракети Х-101, 17 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23", 13 крилатих ракет "Калібр", 13 керованих авіаційних ракет Х-59/69, та 30 крилатих ракет "Іскандер-К". Крім того, були знищені 2 416 ударних БпЛА типу Shahed, 591 розвідувальний БпЛА та 7 930 БпЛА інших типів.