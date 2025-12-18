Інтерфакс-Україна
16:47 18.12.2025

Зеленський обговорив з прем'єром Іспанії координацію позицій із Європою щодо переговорів із США про досягнення миру

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, під час якої обговорив, зокрема, координацію позицій та кроків із Європою щодо переговорного процесу з командою президента США про досягнення достойного миру.

"Провів зустріч із Премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом у Брюсселі. Обговорили координацію позицій та кроків із Європою щодо переговорного процесу з командою Президента США про досягнення достойного миру. Важливо, щоб Європа була залучена на кожному етапі, тому що мир має гарантувати суверенітет України та європейську безпеку. Окремо говорили про наш рух до членства у Євросоюзі – це також важливий елемент гарантій безпеки", - написав президент у Телеграмі.

Очільник Української держави подякував Санчесу за продовження оборонної підтримки та підтримку санаційної політики ЄС.

"Дякую Педро Санчесу за продовження оборонної підтримки – рішення надати ракети для IRIS-T, участь у програмах PURL та SAFE. Цінуємо підтримання з боку Іспанії всіх санкційних пакетів Євросоюзу проти Росії. Очікуємо, що 20-й пакет міститиме жорсткі заходи проти банківського сектору, тіньового флоту РФ, технологій подвійного використання, російських олігархів і пропагандистів", - резюмував Зеленський.

