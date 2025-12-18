Інтерфакс-Україна
17:25 18.12.2025

Енергоспівтовариство продовжило термін експлуатації великих спалювальних установок в Україні

Рада міністрів Енергетичного співтовариства за зверненням Міністерства енергетики України ухвалила рішення, яке дозволяє Україні продовжити експлуатацію великих спалювальних установок, включених до Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок (НПСВ), на період дії воєнного стану, але не пізніше 31 грудня 2028 року.

Як повідомило Міненерго в четвер, відповідне рішення ухвалено за підсумками 23-го засідання Ради міністрів ЕС, що проходить у Відні. Позицію України на засіданні представляє заступник міністра енергетики Микола Колісник, який під час виступу заявив: енергетична інфраструктура України продовжує перебувати під безперервними російськими атаками, що призвели до значних пошкоджень генеруючого обладнання та іншої енергетичної інфраструктури.

У міністерстві наголосили, що Україна залишається повністю відданою гармонізації свого законодавства з правовою системою ЄС, однак масштабна російська збройна агресія створила форс-мажорні обставини, що серйозно вплинуло на реалізацію НПСВ. Ситуація погіршується значними втратами потужностей з виробництва енергії.

"Наразі нашим головним пріоритетом є використовувати всю наявну генерацію, оскільки кожен блок має вирішальне значення для підтримки електро- та теплопостачання населення та запобігання гуманітарній кризі", - зазначив Колісник.

Як пояснили в Міненерго, прийняте рішення забезпечує балансову надійність енергосистеми та безперебійне виробництво електричної і теплової енергії для об’єктів критичної та соціальної інфраструктури, зокрема в умовах опалювального сезону 2025-2026 років та триваючих атак ворога на об’єкти енергетики. Це рішення дає змогу операторам великих спалювальних установок уникнути передчасної зупинки окремих енергоблоків ТЕС і ТЕЦ, а також позитивно впливає на ринкове середовище, достатність генеруючих потужностей та зміцнення енергетичної безпеки держави.

Крім того, за підсумками засідання Ради міністрів ЕС прийнято рішення про продовження дії Регламенту (ЄС) про зберігання газу.

"Це пов’язано з необхідністю підтримання безпеки постачання та забезпечення достатнього рівня заповнення газосховищ та надання певної гнучкості у цьому контексті", - зазначили в Міненерго. Така гнучкість під час сезону заповнення газосховищ має на меті забезпечити можливість швидкого реагування на зміну ринкових умов і, зокрема, дає можливість скористатися сприятливими умовами закупівлі з метою зниження цін на газ в Європі.

