Економіка

15:35 15.03.2023

Україна підписала меморандум про співпрацю у відновленні енергетичного сектору з Енергоспівтовариством - Шмигаль

1 хв читати
Україна підписала меморандум про співпрацю у відновленні енергетичного сектору з Енергоспівтовариством - Шмигаль

Україна підписала меморандум про співпрацю у відновленні енергетичного сектору з Енергетичним співтовариством, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Енергетичне співтовариство, куди входить більшість країн Європи, допоможе Україні у відбудові енергетичного сектору. Відповідний меморандум підписали сьогодні під час зустрічі з делегацією секретаріату Енергоспівтовариства на чолі з Артуром Лорковським", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За словами прем'єра, йдеться про підтримку пріоритетних проєктів будівництва та реконструкції енергетичної інфраструктури України, а також про підтримку відновлення об'єктів альтернативної енергетики.

Крім того, меморандум передбачає співпрацю в напрямі підготовки судових позовів проти Росії для стягнення компенсації за завдані збитки енергетичній інфраструктурі.

"Під час зустрічі ми також обговорили кроки для подальшої синхронізації енергосистем України та ЄС і збільшення спроможності експорту-імпорту електроенергії", - додав Шмигаль.

Теги: #меморандум #енергоспівтовариство

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:54 03.03.2023
Меморандум між урядом України та МКС дасть змогу Суду більш повноцінно розслідувати міжнародні злочини - генпрокурор

Меморандум між урядом України та МКС дасть змогу Суду більш повноцінно розслідувати міжнародні злочини - генпрокурор

17:19 22.02.2023
UkraineInvest підписав із "Епіцентр К" та Kingspan меморандуми про "інвестнянь" на суму $370 млн

UkraineInvest підписав із "Епіцентр К" та Kingspan меморандуми про "інвестнянь" на суму $370 млн

14:27 20.02.2023
Апарат РНБО та БЕБ підписали Меморандум про співробітництво щодо покращення державної санкційної політики

Апарат РНБО та БЕБ підписали Меморандум про співробітництво щодо покращення державної санкційної політики

19:10 01.02.2023
Україна та Австрія підписали Меморандуми у сферах енергетики та захисту довкілля

Україна та Австрія підписали Меморандуми у сферах енергетики та захисту довкілля

21:29 16.01.2023
Макрофінансова допомога ЄС Україні у 2023 році пов'язана із виконанням 20 пунктів

Макрофінансова допомога ЄС Україні у 2023 році пов'язана із виконанням 20 пунктів

16:53 22.12.2022
Після проведення відкритого конкурсу до кінця березня 2023 року буде призначено нового директора НАБУ – Меморандум з МВФ

Після проведення відкритого конкурсу до кінця березня 2023 року буде призначено нового директора НАБУ – Меморандум з МВФ

16:31 22.12.2022
Україна звернеться за емісійним фінансуванням до НБУ в 2023 році тільки в крайньому випадку - меморандум з МВФ

Україна звернеться за емісійним фінансуванням до НБУ в 2023 році тільки в крайньому випадку - меморандум з МВФ

16:10 22.12.2022
ЛСОУ та АСБ об'єднуються для консолідації та розвитку страхового ринку

ЛСОУ та АСБ об'єднуються для консолідації та розвитку страхового ринку

15:53 22.12.2022
Меморандум із МВФ передбачає реформування системи соціального захисту населення

Меморандум із МВФ передбачає реформування системи соціального захисту населення

21:37 12.12.2022
Україна та IFC підписали меморандум про створення механізмів залучення приватних інвесторів до відновлення

Україна та IFC підписали меморандум про створення механізмів залучення приватних інвесторів до відновлення

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Данія у 2023 р. створить Фонд допомоги Україні в розмірі понад $1 млрд

ЄС продовжить для України пільговий режим торгівлі і може виплатити 2-й транш макрофінансової допомоги наприкінці березня

Кабмін затвердив План дій уряду на 2023 рік - Шмигаль

Уряд України затвердив державну антикорупційну програму на 2023-2025 рр.

Частка підприємств, які планують зростання в найближчі 3-4 міс. у лютому зросла на 10 п.п. - дослідження

ОСТАННЄ

На ринок котеджних містечок України після початку війни вийшли 80 нових проєктів - "ЛУН"

Данія у 2023 р. створить Фонд допомоги Україні в розмірі понад $1 млрд

Законопроєкт про розмитнення автомобілів у "Дії" буде подано до ВР повторно - Федоров

З наступного тижня в низці регіонів можна завершувати опалювальний сезон з огляду на потепління - Герус

Польща, Латвія і Литва закликають ЄС знизити стелю цін на російську нафту до $51,45 за барель - ЗМІ

Івано-Франківськ, Тернопіль, Хмельницький і Нововолинськ залучать EUR34,5 млн гранту від NEFCO на будівництво житла для ВПО

Meta звільнить ще десять тисяч співробітників

Європарламент схвалив оновлений регламент ЄС щодо скорочення викидів парникових газів

ЄК запропонувала реформу ринку електроенергії Євросоюзу з поетапною відмовою від газу

ЄС продовжить для України пільговий режим торгівлі і може виплатити 2-й транш макрофінансової допомоги наприкінці березня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА