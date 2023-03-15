Україна підписала меморандум про співпрацю у відновленні енергетичного сектору з Енергоспівтовариством - Шмигаль

Україна підписала меморандум про співпрацю у відновленні енергетичного сектору з Енергетичним співтовариством, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Енергетичне співтовариство, куди входить більшість країн Європи, допоможе Україні у відбудові енергетичного сектору. Відповідний меморандум підписали сьогодні під час зустрічі з делегацією секретаріату Енергоспівтовариства на чолі з Артуром Лорковським", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За словами прем'єра, йдеться про підтримку пріоритетних проєктів будівництва та реконструкції енергетичної інфраструктури України, а також про підтримку відновлення об'єктів альтернативної енергетики.

Крім того, меморандум передбачає співпрацю в напрямі підготовки судових позовів проти Росії для стягнення компенсації за завдані збитки енергетичній інфраструктурі.

"Під час зустрічі ми також обговорили кроки для подальшої синхронізації енергосистем України та ЄС і збільшення спроможності експорту-імпорту електроенергії", - додав Шмигаль.