Енергоспівтовариство закликало допомогти Україні з обладнанням для відновлення енергоінфраструктури після завданої атаками РФ шкоди

Енергетичне співтовариство (Energy Community) закликало терміново допомогти Україні з аварійним обладнанням для відновлення енергетичної інфраструктури після завданої російськими атаками шкоди.

"Україна терміново потребує пожертвування аварійного обладнання для усунення шкоди, завданої останньою хвилею атак напередодні найскладнішої зими за останні десятиліття", - наголошується в твіттері Енергоспівтовариства.

Серед невідкладних потреб перераховано силові трансформатори та генератори, обігрівачі, паливо та мастило, інструменти, автомобілі/вантажівки для ремонтних бригад.