"Укренерго" та Секретаріат Енергоспівтовариства підписали меморандум про співпрацю щодо відшкодування Росією збитків енергосистемі України

НЕК "Укренерго" заручилася підтримкою Енергетичного Співтовариства у процесі відшкодування завданих Росією збитків енергетичним об'єктам України.

"Позиватися проти Росії та вимагати відшкодування збитків, завданих магістральним мережам "Укренерго", нам буде допомагати одна з найвпливовіших у Європі міжнародна енергетична організація - Енергетичне Співтовариство, членом якого Україна є з 2010 року. Відповідний Меморандум про це нещодавно підписали "Укренерго" та Секретаріат Енергетичного Співтовариства", - повідомила НЕК у телеграм-каналі у понеділок.

В "Укренерго" зазначили, що разом з Енергоспівтовариством прагнуть домогтися компенсації збитків, завданих Росії енергосектору. З першого дня повномасштабного вторгнення і сьогодні детально фіксуються всі пошкодження мереж та знищені об'єкти, щоб виставити рахунок країні-терористу.

Як пояснили в НЕК, для цього Секретаріат Енергоспівтовариства залучить міжнародних та українських експертів, здійснить ретельний аналіз, куди "Укренерго" матиме можливість звернутися для компенсації збитків, а спеціально створена в межах меморандуму робоча група з правових претензій представить НЕК у Спеціальному трибуналі.

Крім того, буде розроблено план дій та визначено ключових експертів та компанії, які забезпечать підтримку розгляду позовів проти Росії в національних судах та міжнародних трибуналах.

"Укренерго" висловило подяку Секретаріату ЄС за підтримку України, за допомогу та сприяння у тому, щоб Росія відповіла за свої злочини перед Україною та світом, а також відшкодувала завдані збитки повною мірою.