Сили оборони за добу ліквідували 1080 окупантів, 25 танків, 33 бронемашини, 49 артсистем, 1 реактивну систему залпового вогню, 6 ППО, 82 безпілотники, 38 крилатих ракет, 100 одиниць авто і спецтехніки, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України у неділю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.06. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 509860 (+1080) осіб, танків - 7765 (+25) од, бойових броньованих машин - 14980 (+33) од, артилерійських систем - 13233 (+49) од, РСЗВ - 1089 (+1) од, засоби ППО - 821 (+6) од, літаків - 357 (+0) од, гелікоптерів - 326 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10699 (+82), крилатих ракет - 2268 (+38), кораблів/катерів - 27 (+0) од, підводних човнів - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 18092 (+86) од, спеціальної техніки - 2195 (+14) од", - зазначається в повідомленні.

Дані уточнюються.