Сили оборони в травні знищили приблизно 40 тис. особового складу армії РФ

Українські захисники в травні знищили приблизно 40 тис. особового складу російської окупаційної армії, повідомляє Міністерство оборони України в соцмережі X у суботу, 1 червня.

«38 940 - російські кадрові втрати в травні 2024 року. Це найвищий місячний показник із початку повномасштабного вторгнення", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли в Генштабі, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06.24 орієнтовно становили особового складу - близько 508 780 осіб.