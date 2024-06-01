Зеленський провів першу в дипломатичній історії України зустріч із президентом держави Тимор-Лешті

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Сінгапуру провів зустріч із президентом Демократичної Республіки Тимор-Лешті Жозе Мануелем Рамушем-Ортою.

Як повідомив у своєму телеграм-каналі президент, ця зустріч стала першою в історії двосторонніх відносин двох держав.

Зеленський подякував Жозе Мануелю Рамушу-Орті за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та важливих резолюцій ООН щодо засудження агресії Росії.

"Участь країн Південно-Східної Азії в інавгураційному Глобальному саміті миру є важливою. Дякую Жозе Мануелю Рамушу-Орті за підтвердження участі в Саміті. Для нас дуже важливо почати процес встановлення справедливого миру. Росія не хоче зупинити війну. Тому разом з усім світом ми маємо робити кроки для наближення миру", - заявив Зеленський.

Держава Тимор-Лешті розташовується у Східній Азії і займає половину острова Тимор.