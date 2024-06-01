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12:10 01.06.2024

McDonald's розпочав реконструкцію ресторану поруч із Центральним залізничним вокзалом у Києві

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McDonald's розпочав реконструкцію ресторану поруч із Центральним залізничним вокзалом у Києві
Фото: пресслужба McDonald’s

ПІІ "Макдональдс Юкрейн Лтд", що розвиває в Україні мережу ресторанів швидкого обслуговування McDonald's, закрила на реконструкцію ресторан, розташований на Центральному залізничному вокзалі в Києві в суботу, 1 червня, повідомили у прес-службі компанії.

Ремонтні роботи планують завершити до листопада цього року, і поки заклад оновлюватимуть, клієнти можуть зробити замовлення у двох ресторанах McDonald's, розташованих на Південному вокзалі лише за 600 і 800 метрів від Вокзальної площі, - на вулиці Січеславська, 6 і Георгія Кірпи, 5а.

Цей ресторан був лідером за відвідуваністю - протягом останніх 10 років щорічно входив до п'ятірки ресторанів України за кількістю клієнтів, у 2011 році став другим закладом у світі за цим показником.

Після завершення запланованих робіт у ресторані на Вокзальній площі на гостей чекатиме оновлений дизайн залу на 193 місця, тераса на 88 місць, 11 двосторонніх терміналів самообслуговування. Ресторан стане першим закладом McDonald's в Україні з пасажирським ліфтом для переміщення між першим і другим поверхом, з якого відкриватиметься вид на площу.

Перший заклад мережі McDonald's в Україні було відкрито 24 травня 1997 року в Києві.

Як повідомлялося, McDonald's 20 вересня 2022 року розпочав поетапне відкриття ресторанів в Україні. До 24 лютого того ж року мережа налічувала 109 ресторанів у 24 містах країни. Станом на весну 2024 року працює 101 ресторан.

Кількість співробітників компанії у 2023 році зросла на 7% - до 9614 осіб.

Теги: #київ #вокзал #mcdonalds #ремонт

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