Події

11:04 01.06.2024

Від початку року російські війська захопили 752 кв.км території України - ISW

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Від початку року російські війська захопили 752 кв.км території України - ISW

Від початку року російські війська захопили 752 квадратні кілометри, кажуть в Інституті вивчення війни (ISW), спираючись на власні дані.

"ISW виявила докази, які підтверджують, що у 2024 році російські війська захопили лише близько 752 квадратних кілометрів. Раніше ISW підрахувала, що російські війська захопили близько 516 квадратних кілометрів у період з 1 січня 2024 року до 29 квітня 2024 року", - йдеться у звіті ISW, опублікованому на сайті в суботу.

Аналітики інституту зазначають, що російські війська домоглися значних тактичних успіхів на півночі Харківської області на початку травня 2024 року, проте не таких істотних, як про це говорив міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов, який стверджував, що російські війська вже захопили 880 квадратних кілометрів у 2024 році.

Теги: #захоплення #isw #території

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