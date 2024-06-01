Російська армія за добу 23 рази обстріляла прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей

Російські війська протягом минулої доби здійснили 23 обстріли прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей, зафіксовано 126 вибухів, повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Загалом протягом доби нараховано 23 обстріли (126 вибухів) із різних видів озброєння", - йдеться в повідомленні ОК "Північ" у суботу вранці.

Як випливає з повідомлення, обстріли здійснювалися з мінометів 82 і 120 мм, ФПВ-дронів, зі ствольної артилерії 122 і 152 мм, скиданням вибухівки з БПЛА, РСЗВ. Зафіксовано кілька пошкоджень приватних житлових будинків, зокрема, у Миропіллі, Хмелівці та Сопичі. У Марчихиній Буді Сумської області внаслідок обстрілу було знищено два приватні будинки.

Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.