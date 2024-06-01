Події

08:25 01.06.2024

Рятувальники ліквідували пожежу на об'єкті критичної інфраструктури на Прикарпатті внаслідок ворожого удару

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Рятувальники ліквідували пожежу на об'єкті критичної інфраструктури на Прикарпатті внаслідок ворожого удару

Рятувальники ліквідували пожежу на об'єкті критичної інфраструктури Прикарпаття внаслідок ворожого удару, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Івано-Франківська область: рятувальники ліквідували пожежу, завдану ворожим ударом. Постраждалих немає", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що в ніч на суботу ворог укотре завдав ударів по об'єктах критичної інфраструктури області. Унаслідок влучання виникла пожежа площею 400 кв м, яку пожежники оперативно ліквідували.

До ліквідації пожежі було залучено понад 100 рятувальників та 33 одиниці спецтехніки.

 

 

 

Теги: #пожежа #прикарпаття #ліквідація

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