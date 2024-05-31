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20:06 31.05.2024

Зеленський подякував Королю Швеції за особливу допомогу в межах Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

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Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Швеції мав аудієнцію у Його Величності Короля Швеції Карла ХVI Густава, повідомляє пресслужба глави Української держави.

"Президент України подякував Швеції та шведському народу за всеосяжну підтримку України й непохитну солідарність з українцями під час протистояння повномасштабній російській агресії", - йдеться в повідомленні на сайті президента в п'ятницю.

Президент України окремо зазначив, що Швеція надала тимчасовий захист від війни для понад 35 тис. українців. Зеленський також подякував за допомогу маленьким українцям. "Окремо дякую за особливу допомогу українським дітям, зокрема в межах Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Це дуже важливо, і ми це дуже цінуємо", - наголосив президент України в телеграм-каналі за підсумками аудієнції.

Як зазначається в повідомленні на сайті президента, Зеленський також розповів Його Величності про очікування України від першого Глобального саміту миру. Глава держави запросив Його Величність Короля Швеції Карла ХVI Густава та Її Величність Королеву Сільвію відвідати Україну у зручний для них час.

 

 

Теги: #аудієнція #швеція #король

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