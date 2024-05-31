Країни Північної Європи вже підтримали Україну на EUR17 млрд і продовжать допомогу - прем'єри

Країни Північної Європи разом підтримали Україну приблизно на EUR17 млрд у вигляді цивільної та військової допомоги і продовжать таку підтримку, яка визначатиметься потребами України, заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон за підсумками третього саміту "Україна - Північна Європа" у Стокгольмі в п'ятницю.

"Ми підтверджуємо нашу прихильність зміцненню обороноздатності України шляхом надання військової техніки, навчання та допомоги в розвитку власної оборонної промисловості України. Володимире, ви й український народ можете розраховувати на постійну сильну підтримку країн Північної Європи. Наша стратегічна мета - перемога України", - сказав Крістерссон на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Прем'єр нагадав, що оголошений днями пакет військової підтримки Швеції Україні на $1,3 млрд має дуже чітку спрямованість, надаючи не лише такі необхідні артилерійські боєприпаси і бойову техніку, а й можливості протиповітряної оборони у тісній співпраці з партнерами з коаліції, включно з двома літаками повітряного спостереження та управління.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен також наголосила, що зустріч у Стокгольмі буде сильним сигналом того, що всі жителі Північної Європи твердо стоять на боці України.

"Ми маємо прискорити і посилити нашу підтримку України, тому що ситуація на полі бою настільки критична. Зараз у нас є безпекові зобов'язання від усіх північних країн. Ми вже багато пожертвували, і всі ми готові пожертвувати ще більше", - заявила глава данського уряду.

Вона зазначила, що незабаром данські літаки F-16 вирушать до України, країна також зробила свій внесок у спільні закупівлі боєприпасів.

"І зараз ми всі згодні з необхідністю нарощувати власну оборонну промисловість і водночас - і я хотіла б на цьому наголосити - підтримувати виробництво зброї, боєприпасів, безпілотників в Україні, щоб те, що потрібно на полі бою, вироблялося там, де воно використовується, і доставлялося на лінію фронту швидше, ніж нам це вдається сьогодні", - додала Фредеріксен.

За її словами, весь час існує ризик, що союзники за межами України жертвують занадто мало і занадто пізно, і це потрібно змінити, щоб необхідна допомога надходила набагато швидше.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, зі свого боку, зазначив, що країни Північної Європи мають багато спільного, спільну культуру і спільні цінності. "Одна з цих спільних цінностей, президенте Зеленський, полягає в тому, що ми прагматичні та практичні люди. Тому ми обіцяємо підтримку Україні. Ми надаємо те, що обіцяємо, і виконуємо те, що обіцяли", - наголосив глава норвезького уряду.

За його словами, окрім допомоги з ППО, Норвегія разом із Великою Британією надаватиме більше морської підтримки для захисту України з моря.

"І ми не втрачатимемо терпіння і розмовлятимемо телефоном із нашими колегами, щоб домогтися цього (більшої військової підтримки - ІФ-У), тому що час не терпить", - додав Гар Стьоре.

"Короткострокова мета - забезпечити Україну боєприпасами, військовою технікою, оборонними матеріалами, щоб вона могла виграти цю війну. Ситуація на місцях критична, і я закликаю всіх наших західних союзників і тих, хто підтримує Україну в її захисті від російської агресії та імперіалізму, надати посильну допомогу", - зазначив, зі свого боку, президент Фінляндії Александр Стубб.

За його словами, середньостроковою метою є забезпечення того, що президент Володимир Зеленський справедливо назвав справедливим миром.

Він наголосив на необхідності того, щоб якомога більше країн з усього світу взяли участь у мирному форумі у Швейцарії 15 червня, і його колеги зі скандинавських країн підтвердили свою участь.

"Найважливіше зараз - мирний саміт. Він має стати по-справжньому глобальним самітом. На цей момент у саміті беруть участь уже близько 100 держав і міжнародних організацій, але Росія шантажує деяких лідерів і намагається заблокувати участь певних країн", - заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, наразі ще немає підтвердження від деяких партнерів, і на зустрічі в Стокгольмі обговорювали, як можна разом зміцнити мирні зусилля і мирний саміт.