РФ продовжує обстрілювати Дніпропетровщину, пошкоджено інфраструктуру

Фото: Вікіпедія

Російські війська продовжують обстрілювати з артилерії та дронами населені пункти Дніпропетровської області, є пошкодження інфраструктури, повідомив очільник ОВА Владислав Гайваненко.

"FPV-дронами та з важкої артилерії бив противник по населених пунктах Нікопольщини. Поцілив по райцентру, а також Марганецькій, Покровській, Мирівській громадах", - написав він у телеграмі.

Гайваненко зазначив, що внаслідок обстрілів пошкоджені інфраструктура, багатоквартирний, 2 приватні та дачний будинки. Побиті торгівельні павільйони, зупинки громадського транспорту. Зачепило також заклад освіти, легковик й автобус, господарські споруди, газогін.

Також у Зеленодольській громаді Криворізького району руйнування є на одному з сільськогосподарських підприємств. Туди росіяни скерували FPV-дрон.

"Повсюди минулося без постраждалих, а в Дніпрі продовжують працювати надзвичайники. Подекуди займання, які виникли у складських приміщеннях цивільних підприємств, приборкали. Місцями роботи ще тривають", - додав він.