Інтерфакс-Україна
Події
21:56 06.12.2025

Заступник Рубіо: Європейські країни з 2022 року могли переказати Росії більше коштів, ніж Україні

1 хв читати
Заступник Рубіо: Європейські країни з 2022 року могли переказати Росії більше коштів, ніж Україні
Фото: https://x.com/DeputySecState/

Європейські країни з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році й до повернення Дональда Трампа до влади у 2025-му могли переказати Росії більше коштів, ніж Україні, заявив заступник держсекретаря США Крістофер Ландау.

"У зв'язку з моєю поїздкою до Європи цього тижня я запитав у Держдепу, чи країни Європи надали більше грошей (а) Росії чи (б) Україні між вторгненням у лютому 2022 року та поверненням президента Трампа до влади у січні 2025 року", - написав Ландау у соцмережі Х.

За його словами, він був здивований, що відповідь була "Росія". "І дуже ймовірно! Я знав, що багато з цих країн пов'язали свої енергетичні статки з Росією, але я не мав уявлення про масштаби цього, або як (сукупно) це затьмарювало їхню допомогу Україні", - зауважив він.

Ландау також оприлюднив діаграму, на якій представлено гроші, надіслані до Росії та позначені синім кольором, а також гроші, надіслані до України та позначені помаранчевим.

G7g-W-MZXc-AAl0kc

Теги: #сша #європа #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:33 06.12.2025
"Мадяр" показав вибухові удари по Рязанському НПЗ і меткомбінату в Алчевську

"Мадяр" показав вибухові удари по Рязанському НПЗ і меткомбінату в Алчевську

19:53 06.12.2025
Туск звернувся до США після публікації безпекової стратегії

Туск звернувся до США після публікації безпекової стратегії

15:53 06.12.2025
Американці та українці узгодили рамки безпекових домовленостей та обговорили необхідні засоби стримування для підтримання тривалого миру – Держдеп

Американці та українці узгодили рамки безпекових домовленостей та обговорили необхідні засоби стримування для підтримання тривалого миру – Держдеп

01:41 06.12.2025
Узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки та розглянули "Програму майбутнього розвитку" — Умєров про 6-ту зустріч з делегацією США

Узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки та розглянули "Програму майбутнього розвитку" — Умєров про 6-ту зустріч з делегацією США

01:07 06.12.2025
УЗГОДИЛИ РАМКИ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ТА РОЗГЛЯНУЛИ "ПРОГРАМУ МАЙБУТНЬОГО РОЗВИТКУ" – УМЄРОВ ПРО 6-ТУ ЗУСТРІЧ З ДЕЛЕГАЦІЄЮ США

УЗГОДИЛИ РАМКИ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ТА РОЗГЛЯНУЛИ "ПРОГРАМУ МАЙБУТНЬОГО РОЗВИТКУ" – УМЄРОВ ПРО 6-ТУ ЗУСТРІЧ З ДЕЛЕГАЦІЄЮ США

20:35 05.12.2025
Молдова денонсувала угоду з РФ про культурні центри

Молдова денонсувала угоду з РФ про культурні центри

00:47 05.12.2025
Прем'єр-міністр Бельгії назвав три умови використання активів РФ на користь України

Прем'єр-міністр Бельгії назвав три умови використання активів РФ на користь України

23:24 04.12.2025
Заправкам "Лукойлу" за межами Росії продовжили до квітня ліцензію на функціонування без санкцій

Заправкам "Лукойлу" за межами Росії продовжили до квітня ліцензію на функціонування без санкцій

08:57 03.12.2025
Європейська Рада і Європарламент узгодили план припинення імпорту російського газу

Європейська Рада і Європарламент узгодили план припинення імпорту російського газу

04:34 29.11.2025
Airbus відкликає 6 000 літаків A320, що загрожує перебоями у рейсах по світу - ЗМІ

Airbus відкликає 6 000 літаків A320, що загрожує перебоями у рейсах по світу - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

У неділю очікується відключення е/е від 3 до 4 черг для споживачів у всіх регіонах України

Зеленський разом із переговорниками провів бесіду з Віткоффом та Кушнером

Кіберкорпус ГУР атакував провідну логістичну компанію РФ до Дня ЗСУ - джерела

Зеленський: Сьогодні найкращим подарунком для всієї України був би справедливий мир

Зеленський підтвердив візит до Лондона у понеділок

ОСТАННЄ

Макрон повідомив Зеленському про міжнародні дискусії та підтвердив підтримку Франції

Обстріл РФ сильно пошкодив склади PROSTOR, "Мед-Сервіс" та "БаДМ у Дніпрі та "Трібо" у Білій Церкві

У Слов'янську шестеро постраждалих внаслідок скинутої ворогом авіабомби

РФ продовжує обстрілювати Дніпропетровщину, пошкоджено інфраструктуру

Поліцейський постраждав унаслідок атаки ворожих безпілотників Запоріжчини

У неділю очікується відключення е/е від 3 до 4 черг для споживачів у всіх регіонах України

Зеленський разом із переговорниками провів бесіду з Віткоффом та Кушнером

Ще двох дітей вдалося повернути з ТОТ Херсонщини – ОВА

Макрон та Мерц приєднаються до Зеленського у Лондоні у понеділок

Молдова звернулась по екстрену енергетичну допомогу до Румунії через атаки на енергосистему України – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА