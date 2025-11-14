Інтерфакс-Україна
Події
15:49 14.11.2025

Пісторіус: Німеччина виділить на військову допомогу Україні понад EUR11,5 млрд у 2026 р.

1 хв читати
Пісторіус: Німеччина виділить на військову допомогу Україні понад EUR11,5 млрд у 2026 р.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив, що наступного року Німеччина виділить на військову допомогу Україні понад 11,5 млрд євро.

"Від імені Німеччини можу сказати, що Німеччина готова і надалі очолювати підтримку України. Вчора Бундестаг підтримав мою пропозицію розширити допомогу Україні в наступному році. У 2026 році ми досягнемо суми понад 11,5 мільярда євро", - сказав він на пресконференції після зустрічі "Групи п’яти" в Берліні у п’ятницю.

Пісторіус повідомив, що вчора він мав розмову із генсеком НАТО Марком Рютте стосовно додаткового фінансування.

"Ми погодилися взяти участь у ще одному пакеті на суму щонайменше 150 мільйонів євро", - завив міністр.

У зустрічі в Берліні також бере участь верховний представник ЄС Кая Каллас. Міністр оборони України Денис Шмигаль приєднався до засідання через відеозв’язок.

Формат "Великої п’ятірки" було створено рік тому за ініціативою Німеччини та Франції. Він характеризується, перш за все, своєю європейською спрямованістю – зокрема, на підтримку України та європейської безпеки.

Теги: #допомога_україні #німеччина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:19 14.11.2025
Німеччина пообіцяла надати ще EUR150 млн для ініціативи PURL по закупівлі американської зброї для України - Пісторіус

Німеччина пообіцяла надати ще EUR150 млн для ініціативи PURL по закупівлі американської зброї для України - Пісторіус

21:06 13.11.2025
Мерц попросив Зеленського стримати потік молоді з України

Мерц попросив Зеленського стримати потік молоді з України

03:43 13.11.2025
Німеччина змінює систему підтримки українців, які прибули до країни з квітня 2025р. - ЗМІ

Німеччина змінює систему підтримки українців, які прибули до країни з квітня 2025р. - ЗМІ

23:25 12.11.2025
Уряд Німеччини зберігає довіру до України на тлі корупційного скандалу в енергетиці - ЗМІ

Уряд Німеччини зберігає довіру до України на тлі корупційного скандалу в енергетиці - ЗМІ

14:15 12.11.2025
Україна й Німеччина домовилися про посилення співпраці у сфері шкільної освіти

Україна й Німеччина домовилися про посилення співпраці у сфері шкільної освіти

11:46 11.11.2025
Німеччина збільшить допомогу Україні до понад EUR11,5 млрд у 2026р

Німеччина збільшить допомогу Україні до понад EUR11,5 млрд у 2026р

07:49 06.11.2025
Майбутній уряд Чехії може зменшити підтримку України

Майбутній уряд Чехії може зменшити підтримку України

02:57 06.11.2025
Депутатів від ультраправої AfD підозрюють у зборі стратегічної інформації про стан оборони Німеччини - ЗМІ

Депутатів від ультраправої AfD підозрюють у зборі стратегічної інформації про стан оборони Німеччини - ЗМІ

17:36 04.11.2025
Німеччина планує збільшити допомогу Україні на EUR3 млрд у 2026 році – ЗМІ

Німеччина планує збільшити допомогу Україні на EUR3 млрд у 2026 році – ЗМІ

15:42 04.11.2025
Німеччина передала Україні 2 системи ППО Patriot – Зеленський

Німеччина передала Україні 2 системи ППО Patriot – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Президент вивів зі складу РНБО Галущенка та Гринчук

Енергокомітет Ради підтримав звільнення глави Міненерго Гринчук з посади

Німеччина пообіцяла надати ще EUR150 млн для ініціативи PURL по закупівлі американської зброї для України - Пісторіус

Сили оборони уразили російський порт "Новоросійськ" – джерело

У Києві рятувальники виявили тіло шостої жертви російської атаки - влада

ОСТАННЄ

Мінветеранів пропонує Швейцарії створити багатосторонній донорський фонд підтримки ветеранської спільноти

Єрмак і Джулі Девіс висловили впевненість, що розслідування справ щодо корупції мають бути неупередженими

Міністр оборони Італії відзначив силу української влади боротися з корупцією всередині країни

Зеленський обговорив з Маркаровою можливі напрямки майбутньої співпраці

Польща хоче, щоб Україна брала участь у проєкті SAFE - Міноборони

Засідання "Рамштайну" готується на 3 грудня – Шмигаль

Зеленський призначив В.Острижного заступником командувача Нацгвардії

Міністр оборони Франції підтвердила зустріч Макрона та Зеленського у Парижі 17 листопада

МЗС Азербайджану викликало посла РФ для висловлення протесту після обстрілу Києва

Українська розвідка провела диверсійну операцію на Транссибі, рух вантажів заблоковано

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА