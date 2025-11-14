Пісторіус: Німеччина виділить на військову допомогу Україні понад EUR11,5 млрд у 2026 р.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив, що наступного року Німеччина виділить на військову допомогу Україні понад 11,5 млрд євро.

"Від імені Німеччини можу сказати, що Німеччина готова і надалі очолювати підтримку України. Вчора Бундестаг підтримав мою пропозицію розширити допомогу Україні в наступному році. У 2026 році ми досягнемо суми понад 11,5 мільярда євро", - сказав він на пресконференції після зустрічі "Групи п’яти" в Берліні у п’ятницю.

Пісторіус повідомив, що вчора він мав розмову із генсеком НАТО Марком Рютте стосовно додаткового фінансування.

"Ми погодилися взяти участь у ще одному пакеті на суму щонайменше 150 мільйонів євро", - завив міністр.

У зустрічі в Берліні також бере участь верховний представник ЄС Кая Каллас. Міністр оборони України Денис Шмигаль приєднався до засідання через відеозв’язок.

Формат "Великої п’ятірки" було створено рік тому за ініціативою Німеччини та Франції. Він характеризується, перш за все, своєю європейською спрямованістю – зокрема, на підтримку України та європейської безпеки.