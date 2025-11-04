Інтерфакс-Україна
Події
17:36 04.11.2025

Німеччина планує збільшити допомогу Україні на EUR3 млрд у 2026 році – ЗМІ

Німеччина планує збільшити свою фінансову допомогу Україні приблизно на EUR3 млрд ($3,5 млрд) наступного року, повідомляє у вівторок Reuters з посиланням на речника Міністерства фінансів Німеччини.

"Ми продовжуватимемо нашу підтримку стільки, скільки буде необхідно для захисту від агресивної війни Росії", – сказав він.

За його словами, допомога включатиме артилерію, безпілотники, броньовану техніку та заміну двох систем протиповітряної оборони Patriot.

Джерело в уряді повідомило Reuters, що канцлер Фрідріх Мерц підтримує плани, які, як очікується, будуть узгоджені.

Додадуть додаткові EUR3 млрд будуть виділені Україні до остаточних коригувань бюджету на 2026 рік.

Німеччина є найбільшим європейським донором військової допомоги Україні, надавши близько EUR40 млрд з моменту повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. У своєму бюджеті на 2026 рік Німеччина виділила Україні EUR8,5 млрд.

Теги: #допомога_україні #німеччина

