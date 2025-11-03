Інтерфакс-Україна
Події
20:07 03.11.2025

Італія готує 12 пакет військової допомоги для України

Міністр оборони Італії Гвідо Кросетто заявив, що країна готує новий пакет військової допомоги для України, який стане 12-м з моменту вторгнення Москви у 2022 році, повідомляє у понеділок агентство ANSA.

"Наша позиція щодо України не змінилася", – заявив Кросетто журналістам. "Ми підготуємо новий пакет заходів, який я незабаром представлю, аналогічний до інших пакетів", - додав він.

Кросетто зазначив, що "Ми відправили все, що мали, не послаблюючи і без того слабку оборону Італії".

Як повідомлялось, уряд Італії вже надіслав 11 пакетів допомоги, загальна вартість яких становить близько EUR 2,5 млрд, включно з двома батареями систем ППО SAMP/T.

 

