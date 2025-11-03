МВФ може скасувати допомогу Україні, якщо Бельгія не погодиться підтримати репараційний кредит – ЗМІ

Європейські чиновники висловлюють побоювання, що МВФ може скасувати допомогу, якщо Бельгія не погодиться підтримати репараційний кредит Україні в розмірі 140 млрд євро, повідомляє Politico.

"Відмова Бельгії підтримати багатомільярдний кредит ЄС Україні може спонукати Міжнародний валютний фонд заблокувати фінансову підтримку Києва, що призведе до каскадної втрати довіри до економічної життєздатності країни, що постраждала від війни, попереджають чиновники ЄС. Європейські прихильники суперечливого "репараційного кредиту" у розмірі 140 мільярдів євро, підкріпленого замороженими в ЄС державними активами Росії, стверджують, що подальша підтримка України з боку МВФ є надзвичайно важливою, і побоюються, що час, щоб переконати установу надати Києву нові кредити, спливає", - вказується в повідомленні.

Зазначається, що Україна стикається з величезним дефіцитом бюджету та відчайдушно потребує фінансування від МВФ, щоб продовжувати захищатися від повномасштабного вторгнення Росії. МВФ розглядає можливість надання Києву кредиту в розмірі $8 млрд протягом наступних трьох років.

Але надії на отримання фінансової підтримки МВФ залежать від того, чи зможе ЄС завершити оформлення власного кредиту Україні у розмірі 140 млрд євро, використовуючи заморожені державні активи Росії, які здебільшого зберігаються в Бельгії.

Один чиновник Європейської комісії та дипломати з трьох країн-членів заявили, що укладення такої угоди переконає МВФ у фінансовій спроможності України на найближчі роки, що є вимогою для вашингтонської установи для фінансування будь-якої країни. Однак минулого місяця Бельгія виступила проти позики під час зустрічі лідерів ЄС через фінансові та юридичні проблеми, що зменшило надії на завершення угоди до вирішальної зустрічі МВФ, яка, ймовірно, відбудеться у грудні.

"Ми стикаємося з проблемою часових рамок", – сказав чиновник ЄС. Він вказав на той факт, що наступну зустріч лідерів ЄС заплановано лише на 18 та 19 грудня, що підкреслює необхідність більш термінових рішень.

Оскільки США значно скорочують підтримку Україні, МВФ очікує, що ЄС нестиме основний тягар його фінансових потреб у найближчі роки.

Хоча розмір програми МВФ для України є відносно невеликим, її схвалення сигналізує інвесторам, що країна є фінансово життєздатною та на шляху до своїх реформ.

"Це орієнтир для інших країн та установ, щоб оцінити, чи належним чином в Україні здійснюється управління", – сказав український чиновник. Експерти МВФ відвідають Київ у листопаді, щоб обговорити програму на наступні три роки.

МВФ не відповів на запит Politico про коментар.