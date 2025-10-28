Нідерланди виділяють EUR25 млн на підтримку енергосистеми України - глава МЗС

Фото: https://www.facebook.com

Міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл, який прибув у вівторок з візитом до Києва, оголосив про виділення EUR25 млн на підтримку енергосистеми України.

"Я також повідомив свого колегу Андрія Сибігу, що ми робимо більше в енергетичному секторі. Росія навмисно атакує енергопостачання України. Нідерланди виділяють EUR25 млн на обладнання, аварійний ремонт та закупівлю газу. Ми не залишимо наших друзів напризволяще", - написав він у соцмережі Х.