15:21 28.10.2025

Нідерланди виділяють EUR25 млн на підтримку енергосистеми України - глава МЗС

Нідерланди виділяють EUR25 млн на підтримку енергосистеми України - глава МЗС
Міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл, який прибув у вівторок з візитом до Києва, оголосив про виділення EUR25 млн на підтримку енергосистеми України.

"Я також повідомив свого колегу Андрія Сибігу, що ми робимо більше в енергетичному секторі. Росія навмисно атакує енергопостачання України. Нідерланди виділяють EUR25 млн на обладнання, аварійний ремонт та закупівлю газу. Ми не залишимо наших друзів напризволяще", - написав він у соцмережі Х.

Теги: #допомога_україні #нідерланди #фінансування #енергосистеми

