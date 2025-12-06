Зеленський підтвердив візит до Лондона у понеділок

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 8 грудня, здійснить візит до Лондона.

"Так, планується", - сказав Зеленський журналістам під час Військового молитовного сніданку, відповідаючи на запитання, чи планується візит до Великої Британії.

Крім того, президент повідомив, що очікує у суботу доповідь від секретаря РНБО Рустема Умєрова щодо перебігу перемовин з американською стороною.

Раніше ЗМІ повідомляли про візит Зеленського до Лондона у понеділок.